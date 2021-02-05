Ekonomi Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri bugün yapılacak

Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri bugün yapılacak

Ekonomi

Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri bugün yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ocak ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödemelerinin bugün yapılacağını açıkladı.

05 Şubat 2021, Cuma 11:03 Son Güncelleme:
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ocak ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz" dedi.

Bugün, 1 milyon 320 bin kişiye, 2,1 milyar TL kısa çalışma ödeneği ödemesi yapılacak

Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında, pandeminin başından bu yana ise toplam 3,8 milyon kişi için 27,6 milyar TL ödendi.


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