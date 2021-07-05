Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yazılı açıklamasında, haziran ayına ait kısa çalışma ve işsizlik ödeneklerinin 6 Temmuz'da banka hesaplarına yatırılacağını belirterek, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını söyledi.