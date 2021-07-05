Ekonomi Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri bugün yapılacak mı? Bakan açıkladı…

Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri bugün yapılacak mı? Bakan açıkladı…

Ekonomi

Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri bugün yapılacak mı? Bakan açıkladı…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu.

05 Temmuz 2021, Pazartesi 08:35 Son Güncelleme:
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yazılı açıklamasında, haziran ayına ait kısa çalışma ve işsizlik ödeneklerinin 6 Temmuz'da banka hesaplarına yatırılacağını belirterek, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını söyledi.

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