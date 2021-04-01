Ekonomi Kısa çalışma ödemeleri bitti mi? İşsizlik ödemesinde son durum...

Kısa çalışma ödemeleri bitti mi? İşsizlik ödemesinde son durum...

Ekonomi

Kısa çalışma ödemeleri bitti mi? İşsizlik ödemesinde son durum...

Koronanın ülkemizde ilk görüldüğü 11 Mart 2020’den sonra pandemi tedbirleri kapsamında ilk kez 26 Mart 2020’de 3 ay süre için devreye alınan ve aralıklarla uzatılan Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ), 31 Mart 2021’de (dün) sona erdi.

01 Nisan 2021, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Kısa Çalışma Ödeneği, ödenek almaya başlamadan önceki 12 aylık ortalama ücretin yüzde 60’ı üzerinden veriliyor ve asgari ücretin yüzde 150’sini aşamıyor. Ücrette üst limit 5 bin 366 lirayı buluyor.

IBAN YOKSA PTT’DEN

KÇÖ ödemeleri takip eden ayın başında yapılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayına ilişkin kısa çalışma ödemelerinin 5 Nisan Pazartesi günü yapılacağını açıkladı. Yine işsizlik ödenekleri de bu tarihte yapılacak. İşsizlik maaşı 1.431-2.861 lira arasında değişiyor. Ödemeler banka hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacak.

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