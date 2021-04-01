Kısa çalışma ödemeleri bitti mi? İşsizlik ödemesinde son durum...

Kısa Çalışma Ödeneği, ödenek almaya başlamadan önceki 12 aylık ortalama ücretin yüzde 60’ı üzerinden veriliyor ve asgari ücretin yüzde 150’sini aşamıyor. Ücrette üst limit 5 bin 366 lirayı buluyor.

IBAN YOKSA PTT’DEN

KÇÖ ödemeleri takip eden ayın başında yapılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayına ilişkin kısa çalışma ödemelerinin 5 Nisan Pazartesi günü yapılacağını açıkladı. Yine işsizlik ödenekleri de bu tarihte yapılacak. İşsizlik maaşı 1.431-2.861 lira arasında değişiyor. Ödemeler banka hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacak.