Kısa çalışma ödemeleri bitti mi? İşsizlik ödemesinde son durum...
Koronanın ülkemizde ilk görüldüğü 11 Mart 2020’den sonra pandemi tedbirleri kapsamında ilk kez 26 Mart 2020’de 3 ay süre için devreye alınan ve aralıklarla uzatılan Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ), 31 Mart 2021’de (dün) sona erdi.
01 Nisan 2021, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Kısa Çalışma Ödeneği, ödenek almaya başlamadan önceki 12 aylık ortalama ücretin yüzde 60’ı üzerinden veriliyor ve asgari ücretin yüzde 150’sini aşamıyor. Ücrette üst limit 5 bin 366 lirayı buluyor.
IBAN YOKSA PTT’DEN
KÇÖ ödemeleri takip eden ayın başında yapılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayına ilişkin kısa çalışma ödemelerinin 5 Nisan Pazartesi günü yapılacağını açıkladı. Yine işsizlik ödenekleri de bu tarihte yapılacak. İşsizlik maaşı 1.431-2.861 lira arasında değişiyor. Ödemeler banka hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacak.
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