Kısa Çalışma ve işsizlik ödemeleri yarın yatıyor
Koronanın Türkiye’de ilk görüldüğü 11 Mart 2020’den sonra pandemi tedbirleri kapsamında ilk kez 26 Mart 2020’de 3 ay süre için devreye alınan ve aralıklarla uzatılan Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ), 30 Haziran 2021’e kadar sürecek.
03 Haziran 2021, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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KÇÖ ödemeleri takip eden ayın başında yapılıyor. Mayıs ayına ilişkin kısa çalışma ödemeleri 4 Haziran’da (yarın) hesaplara yatırılacak.
Yine işsizlik ödenekleri de aynı tarihte hesaplara aktarılacak. Ödemeler banka hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacak.
Ücretsiz izne gönderilenlere yapılan 1.500 liralık nakdi destek ödemesi de 8 Haziran’da hesaba yatacak.