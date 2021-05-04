Ekonomi Kısa Çalışma ve İşsizlik ödemesi açıklaması! ‘Yarın yatırıyoruz…’

Kısa Çalışma ve İşsizlik ödemesi açıklaması! ‘Yarın yatırıyoruz…’

Ekonomi

Kısa Çalışma ve İşsizlik ödemesi açıklaması! ‘Yarın yatırıyoruz…’

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı son dakika açıklamasında ‘Nisan ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerini yarın hesaplara yatırıyoruz’ dedi.

04 Mayıs 2021, Salı 12:52 Son Güncelleme:
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Bakan Bilgin, Nisan ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerinin yarın hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, “Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak” açıklamasını yaptı.

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