Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ile ilgili son dakika gelişmesi! Bakan duyurdu...
Şubat ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri için açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, '5 Mart’ta hesaplara yatırılacak' dedi.
02 Mart 2021, Salı 11:19 Son Güncelleme:
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şubat ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Mart’ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.
“Şubat Ayına İlişkin Ödemeler 5 Mart 2021 Tarihinde Yapılacak”
Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, “Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Mart 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız” açıklamasını yaptı.
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