Kısa çalışma ve işsizlik parası yarın hesapta

Ocak ayında asgari ücretteki yüzde 21.56’lık artışa paralel olarak Kısa Çalışma Ödeneği’ne de zam gelecek. Böylece, en düşük aylık ödenek 1.765 liradan 2.146 liraya çıkacak. Tavan tutar ise 4.414 liradan 5.365 liraya yükselecek. Buna göre, asgari ücretlinin ve aylık brüt ücreti 7.358 liranın üzerinde olanların KÇÖ’leri artacak. Yarınki aralık ayı KÇÖ’sü olduğundan zam bir sonraki ödemeye yansıyacak.

2.861 tavan ücret

İşsizlik maaşı ocak itibarıyla zamlanacak ama aralık ödemesi zam eklenmeden yapılacak. Buna göre; en düşük işsizlik maaşı 1.168 liradan 1.420 liraya yükselecek. En yüksek işsizlik maaşı da 2.354 liradan 2.861 liraya çıkacak. İşsizlik maaşı en az 6 ay en çok 10 ay ödeniyor. İşsiz kalanın maaşında 2.861 lira tavan ücret. Ne olursa olsun bu rakam aşılamıyor.