Kışa hazır mısınız?

Şeyda Coşkun / Yaşam Koçu

Kiviyi ve ıspanağı bol tüketin

Kış mevsimine sağlıklı ve zinde girmek için kişisel olarak yaptıklarımı size de önereceğim. Düşen bağışıklık sistemimi güçlendirmek için mevsiminde sebze ve meyveler tüketirim. Olmazsa olmazlarım kivi ve ıspanak. Çörek otu yağı ve kekik yağı ile her sabah mutlaka boğaz gargarası yaparım. Bedensel enerji tükenmesini önlemek için açık havada uzun yürüyüşler yaparım. Saçlarımın dökülmesini önlemek için

B ve E vitamini takviyeli toz maya ile saç diplerine besleyici kür yaparım. Ruh sağlığım için de düzenli yoga yaparım ve hayal gücümü çalıştıran kitaplar okurum. Az yerim, gece öğününü atlarım çünkü beni depresif yapıyor. Doğru saat aralığında uyur, çok üretir, yapamadığım ve ötelediğim her şeyi tamamlayarak zamanı dolu dolu yaşar, kendime sıkılacak boş zaman bırakmamaya çalışırım.

Taylan Kümeli / Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı

Günde altı öğün beslenin

Soğuk kış günlerinde besinlerle vücuda gerekenden fazla enerji alınması, kilo almaya ve çeşitli sağlık sorunlarına neden olabiliyor.

Günde üç ana ve üç ara öğün olmak üzere altı öğün olarak beslenmelisiniz. Kış aylarında peynir, yumurta, zeytin, esmer ekmek ve mevsim sebzelerinden oluşan sağlıklı bir kahvaltı, ızgara et-tavuk-balık, salata, bir dilim esmer ekmekten oluşan bir öğle yemeği sağlıklıdır. Akşamları zeytinyağlı sebze yemeği, yoğurt, salata gibi hafif besinler tüketmelisiniz. Ara öğünlerde taze veya kuru meyve, süt-ayran-yoğurt, badem-ceviz gibi sağlıklı besinler almalısınız.

Şehnaz Tuna / Klinik Psikolog

Kış hüznü ile baş etmek için aynı saatte uyanın

Aynı saatte yatıp aynı saatte kalkın ve en az sekiz saat uyuyun. Mümkünse açık havada, değilse ev içerisinde hareket etmeye çalışın. Düzenli spor yapmak en az antidepresanlar kadar etkilidir. Mevsim meyvelerinden ve sebzelerinden oluşan, bol tahıl içeren, protein ve karbonhidrat dengeli bir beslenme tarzı uygulayın. Alkol, hüznü tetikler. Bu dönem alkol kullanmaktan kaçının.

Olumsuz da olsa duygularınızla savaşmayın. İçinde bulunduğunuz ruh halini kabul edin ve bu durumun geçici olduğuna inanın. Tüm bunlara rağmen kendinizi iyi hissetmiyorsanız psikoterapi veya ilaç tedavisi için bir ruh sağlığı uzmanına başvurmaktan çekinmeyin.

Dr. Cansen Yeni Kut / Medikal Estetik Uzmanı

Antioksidan takviyesi yapın

Kış mevsiminin yaklaştığı şu dönemde, hem vücudumuzda hem de cildimizde yaz mevsiminin verdiği canlılık yavaş yavaş silinmeye başladı. Bir de üzerine pandemi sebebiyle artan stres eklenince hem vücut direncimiz hem de cildimizde deformasyonları daha sık görür olduk.

İmmün sistem üzerinde etkili olan vitaminlerin ve antioksidanların alınması, eğer eksikliği varsa takviye yapılması doğal ve sağlıklı yiyeceklerin tercih edilmesi son derece önemli. Yazdan kalma cilt lekeleri için uygulanacak olan peeling'ler ve lazer tedavileri için uygun zaman. Cilt nemini verecek olan hyalüronik asit vitamin ve sıkılaştırıcı vitamin uygulamaları da cilt kalitesini artırmak açısından son derece önemli.

Cengiz Abazoğlu / Moda tasarımcısı

Dev atkılar, eğlenceli bereler, sloganlı broşlar için vakit geldi

Pandemi döneminde olmamız şıklığımızdan vazgeçmemiz için bir neden değil. 2020-21 Sonbahar-Kış sezonunun kodlarında rahatlık ve konfor esas. Bugüne kadar daha çok ev giyimi olarak değerlendirdiğimiz kaşmir ve yün karışımı eşofman görünümlü alt gruplar artık sokağa taşınıyor. Kapüşonlu hırkalar ve kazaklarla kombinlenen bu tarz, günün her saati için sıcak, şık ve dinamik bir seçim.

Stilize edilmiş askeri botlar, spor ayakkabılar ve yağmur çizmeleri ise bu tip kombinlerin önemli bir parçası. Grinin, toprak tonlarının ve açık renklerin ‘ton sür ton’ olarak kullanımını özellikle sportif bir şıklık için öneriyorum. Dev atkılara, eğlenceli berelere, sloganlı broşlara ve boyunda çantalara kombinlerinizde özgürce yer verin.

Ebru Bütünay / Spor Koçu

Meditasyonu ihmal etmeyin

Sanılanın aksine hareket etmek bizi yormaz, metabolizmamızı hızlandırıp daha enerjik hissetmemizi sağlar ve bizi üşengeçlikten kurtarır. Kış döneminde iştah artışı olur ve canımız sürekli kalorili, sağlıksız gıdalar tüketmek ister. O yüzden beyaz un, şeker, alkol, aşırı kafein, paketli, bol katkı maddeli ve boş kalori içeren gıdalardan uzak durmalıyız. Sağlıklı bir metabolizma için, ihtiyaca göre günde iki ila üç litre su içilmeli.

Güneşten aldığımız D vitamini hem bağışıklık sistemimizi güçlendirir hem de bize enerji ve mutluluk verir. Hem beden hem ruh sağlığını koruyabilmek için güneşli günleri mutlaka değerlendirin. Kışın hepimiz daha depresif oluruz, negatif düşünceler bizi mutsuz ve huzursuz edebilir.

Böyle hissettiğiniz zamanlarda mutlaka yalnız kalıp derin nefesler alarak içinize dönün. Zihninizi arındırıp, iç huzurunuzu tekrar yakalamak için meditasyon yapın. Pozitif olmak, olumlu düşünmek bağışıklık sistemini korur ve kişiyi hastalıklardan uzak tutar.

Sabit Akkaya / Kuaför

Zeytinyağı her saça iyi gelmez

Sağlıklı bir bedene sahip, immün sistemi güçlü olanlar, saç ve cilt sağlığı konusunda bir sıfır öndedir. Saç derisinin florasını ve nemini korumak için evde yaptığınız nem maskeleri ile saçlarınızı kışa hazırlayabilirsiniz. Kimyasal ürünlerden uzak kalıp, içeriği doğal ürünler kullananlar daha bakımlı ve sağlıklı saçlara sahip olabilir. Saçınıza uygulayacağınız maskeler için mutlaka bu işin uzmanı olan birine danışın.

Aksi halde kaş yapayım derken göz çıkarabilirsiniz. Mesela saçları güçlendirmek için zeytinyağı kullanmak halk arasında çok yaygın, oysa bu, her saç ve cilt tipi için geçerli değil. Zeytinyağı, yağlı ciltte saçı söndürür, fayda yerine zarar verir. Her saçın kendine özgü bir yapısı olduğunu unutmayın.



