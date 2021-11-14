Kışa kısa hazırlık

Küresel ısınma etkisiyle artık kış geç geliyor, bahar gibi günlerin sayısı artıyor. Yine de ısı değişimleri hızlı olduğu için yılın bu zamanında bazı bitkilerinizi kapalı mekanlara almanız gerekebilir. Kış aylarında yeşil dostlarınızı canlı ve iyi tutmak için yapmanız gereken başka şeyler de var.

BİRAZ DAHA IŞIK

Bunlardan en önemlisi onlara ihtiyaç duydukları güneş ışığını sağlamak. Kısa günlerde güneş ışığından maksimum faydalanacakları uygun yerlere yerleştirin bitkilerinizi. İçten ve dıştan temizlenmiş bir pencere, güneş ışığını daha iyi geçirecektir. Ayrıca bitki yapraklarının üzerinde biriken tozun temizlenmesi de önemli. Böylece yapraklar ışığı daha iyi emebilir.

Gelelim suya. Kışın bitkilerin daha az sulanması gerekebilir. Toprağının kuru olduğundan emin olduğunuz bitkileri sulayın. Isıtılan evlerde havanın kuruması bitkiye zarar verebilir. Nemlendirmek için uygun bitkilerin yanına kaplarla su bırakabilirsiniz. Ya da havayı nemlendiren aletler kullanabilirsiniz.

ZARARLILARI GÖZLEYİN

Sahip olduğunuz bitkiler için ideal sıcaklığı bildiğinizden emin olun ve evi ısıtırken buna dikkat edin. İç mekan bitkilerinizin kuruyan dal ve yapraklarını budamak için bu mevsim uygun. Kış aylarında ısıtıcılardan gelen ısı, güneş ışığının olmaması ve nemlendiriciler nedeniyle artan nem, haşerelere yol açabilir. Bitkilerinizde bunlara dikkat edin ve gerektiğinde onları ortadan kaldırmak için uygun adımları atın.

ÇİÇEK GİBİ DAYANIŞMA

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