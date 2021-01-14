Anlamlı ve etkileyici kısa sözler 2018

Farklı ve anlamı kısa sözler arayanlar için kısa sözler 2018 düzenledik.

Kısa sözler 2018

Yalnızca çocuklar neyin peşinde olduklarını biliyorlar. [Küçük Prens Kitabından]

Kuş ölür, sen uçuşu hatırla.

Karıncayı bile incitmem deme! Bile’den incinir karınca! [Fuzuli]

Dalgaları durduramazsın, sörf yapmayı öğrenmelisin. [Jon Kabat-Zinn]

Ben onlara yıldızları gösterdim. Onlar parmak ucuma baktılar.

Bazen sessizlik çığlık atmak demektir.

Toprak…sevdiklerimizi aldığın için mi bu kadar güzel kokuyorsun?

Kararsız mısın? Yazı tura at. Para havadayken hangisini istediğin belli olur.

Dün geçti gitti. Yarın belki var, belki yok. Geriye ne kaldı?

Fazlasını görmek için bazen gözlerini kapatmalısın.

Bir insan kısa cümleler kuruyorsa uzun yorgunlukları vardır.

Susmak noktasız bir cümledir.

Hiçbir şey boş bir sayfa kadar ilham verici değildir.

Aşırı tevazunun sonu vasat adamdan nasihat dinlemektir.

Kimse sınanmadığı bir günahın masumu saymamalı kendini.

İnsan gözlerini kapattığında görmek istediği her şeyi görebilir. [Ufuk Yıldız]

Senin hayatına imrenen o kadar çok insan varken, başkalarına imrenme.

Üzgünken; bir gün öleceğini hatırla, kızgınken karşındakinin bir gün öleceğini hatırla.

Sen okyanusta bir damla değil, bir damladaki tüm okyanussun. [Hz. Mevlana]

Sözün güzelliği, dinleyenin dinlemesi ve anlamasından ileri gelir.

Başkaları için konuşuruz, ama kendimiz için susarız. [Marcel Proust]

Gençler bilebilse, yaşlılar yapabilse.

Keser döner sap döner bir gün gelir hesap döner.

İnsanın neyi eksikse onu gözünde büyütür. [Bernard Shaw]

Zaman zaman hiç bilmediğim yerleri özlüyorum. [Knut Hamsun]

En büyük yalanlar kendimize söylediğimiz yalanlardır.

Bir ben var ki benim içimde benden öte benden ziyade. [Barış Manço]

Her şey çok güzel giderken çok güzele odaklanıp, her şeyin gittiğini fark edememiştik. [Jack Kerouac]

Böğürtlen lekesini en iyi böğürtlenin yaprağı çıkartır. Dert dermanın yanı başında… [Şermin Yaşar]

Hesap, birini makam sahibi yapabilir. Ama insan yapacak olan vicdandır.

Eğer onur kârlı olsayԁı herkes onurlu olabilirdi. [Thomas More]

Kalbini değiştir, hayatın değişsin. [Max Lucado]

Her zaman doğruyu söyleyin, ne dediğinizi hatırlamak zorunda kalmazsınız [Mark twain]

İçsiz cevizi hafifliği ele verir. [Sadi]

Vicdan azabı, kötü şöhretten daha kötüdür.

Nefsinin öğretmeni, vicdanının öğrencisi ol. [Platon]

Hiçbir şey, korkuya dayanan saygı kadar iğrenç değildir. [Albert camus]

Yardım almaya alışan, emir almaya da alışır! [Sultan IV. Murad]

Bir mum diğer mumu tutuşturmakla, ışığından bir şey kaybetmez. [Mevlana]

Aslanlar aslanları aslan gibi ağırlar, kavga edenler kedi köpektir.

Kimseyi küçümsemeyin. Herkesin kendine göre bir değeri vardır. [Platon]

Engin deniz taş atmakla bulanmaz. [Sadi]

Nefsine hakim olmayan hiçbir şeye hakim olamaz. [Zola]

Küçük insanların büyük gururları olur. [Voltaire]

Bencil nereye giderse gitsin yalnızdır. [George Sand]

Hayat uzun süre kin tutmak için çok kısa. [Elon Musk]

Ne kadar küçük olursa olsun hiçbir iyilik boşa gitmez. [Ezop]

Nereye giderseniz gidin; ama tüm kalbinizle gidin. [Konfüçyüs]

Kendi kusurunu ancak başkalarında görerek bilebilirsin. [Gazali]

Kaya gibi sağlam bir sözüm var: Neysen o ol. Nietzsche ağladığında

Ne kadar hızlı koşarsan koş, asla vicdanından kaçamazsın. [Papillon(film)]

Her zaman doğruyu söyle; ne dediğini hatırlamak zorunda kalmazsın. [Mark Twain]

Bir insan acı duyuyorsa canlıdır. Başkasının acısını duyuyorsa insandır. [Tolstoy]

Gerçek doğruluk, kimse yapıp yapmadığınızı bilmiyorken doğru şeyi yapmaktır. [Oprah Winfrey]

Aslanı yenmiş insan kahraman değil, öfkesini yenmiş insan kahramandır. [Uygur atasözü]

Yumuşak davranmayan kimse, bütün hayırlardan mahrum kalmış sayılır. [Hz. Muhammed S.A.V.]

Üşenme, Erteleme, Vazgeçme.

En kötüye hazır ol, en iyisini um.

Başarı: %99 çalışma %1 yetenek

Zorluk kolaylığa hamiledir.

Dışarı çık ve gerçek insanlarla tanış.

Ölçülebileni ölç, ölçülemeyeni ölçülebilir yap. [Galileo]

Neyi arıyorsan o’sun sen. [Mevlana]

Hata değil çare bulun. [Henry Ford]

Her eylemin atası düşüncedir. [Ralph Waldo Emerson]

Asıl zenginlik az şeye ihtiyaç duymaktır.

Mutluyken söz, üzgünken cevap, öfkeliyken karar verme. [Herakleitos]

Sakın insanlara akıl vermeyin FARK ETTİRİN!

Akıl; doldurulacak bir gemi değil, yakılması gereken bir ateştir. [Plutarkhos]

Pirincin içindeki siyah taşlardan korkma beyaz olanlardan kork.

Pek çok konuda başarı, başarmanın ne kadar vakit alacağını bilmeye bağlıdır.

Dün ile bugün arasında bir kavga çıkarsa, yarın kaybeder. [Churchill]

Oyun bittiğinde şah da piyon da aynı torbaya konur.

En büyük zaman hırsızı kararsızlıktır. [C. Floru]

Bir aksiyon adamı gibi düşün, bir düşünce adamı gibi hareket et. [Henri-Louis Bergson]

Gözlerini kapatan sadece kendine gece yapar.

Körler ülkesinde görmek hastalık sayılır.

Ne kadar bilirsen bil; anlatabildiğin, karşındakinin anlayabildiği kadardır. [Mevlana Celaleddin]

Sesini değil, sözlerini yükselt.

Düşmanınız hata yaparken ona izin verin, asla onu yarıda kesmeyin. [Napoleon Bonaparte]

Her insan ölür ama, her insan gerçekten yaşayamaz.[W.Wallace]

Köleler özgür olmak isteyenlerden nefret ederler. [Ulrike Meinhoff]

Her şey olabildiğince basitleştirilmelidir, ama daha fazla değil. [Einstein]

İlham en ilginç yerlerde saklanır.

İnsanlar yüzünden üzülme, hepsi ölecek.

Farklı düşün ama her düşündüğüne inanma.

Gerçek ağırbaşlıdır. [Stendal]

Hiçbir konuk üç günden fazla çekilmez. [Plautus]

Hiç kimseyi dinlemeyen de herkesi dinleyen de kaybeder. [Paul Dickson]

Kargalar ötmeye başlayınca bülbüller susar. [Mevlana]

Her önemsiz şey çok küçümsenirse, öcünü alır. [Lessing]

Bir ulus yarısı hür, yarısı tutsak olursa yaşayamaz. [Lincoln]

İnsanlar inanmak istediklerine inanırlar. [Julius Caesar]

Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol. [Mevlana]

İnsan bilmediği şeyi isteyemez. [Voltaire]

Bir kelime yeterlidir, gerisi laftır. [Bernard Shaw]

Eğer fırsat kapınızı çalmıyorsa, bir kapınız olduğundan emin olun.

Dünyada görmek istediğin değişim sen olmalısın.[Mahatma Gandhi]

Yoksul insan malı az olan değil, isteği çok olandır. [Seneca]

Bir şeyi gerçekten bilmek onu anlatmakla olur. [Sokrat]

Zamanın kime dost kime düşman olacağı bilinmez. [Shakespeare]

Cehaletten daha büyük bir kötülük yoktur. [Sokrates]

Bu dünyada nadiren iki insan birbirini anlıyor! [Goethe]

Cehalet cesurdur, bilgi vakur. [Thukydides]

Çıranın köre, davulun sağıra yararı yoktur. [Kürt atasözü]

Bir şey biliyorum, o da hiçbir şey bilmediğimdir. [Sokrates]

Bilmediğini söyleme, söylediğini inkar etme. [Çerkes atasözü]

Eşine rastlanmayacak derecede nankördür insan. [Dostoyevski]

İnsanın kendini fethetmesi, zaferlerin en büyüğüdür. [Platon]

Sadece az tanınan insanların kusurları az bilinir. [Baltasar Gracian]

Dur, dinle. Hep konuşursan hiçbir şey duyamazsın. [Kızılderili atasözü]

Taş makası kırar, makas kâğıdı keser, kâğıt taşı sarar. [Japon atasözü]

İyi bir kafaya sahip olmak yetmez; mesele onu iyi kullanmaktır. [Descartes]

Her günü son gününüzmüş gibi yaşarsanız, bir gün mutlaka haklı çıkarsınız.

Nehrin derinliğini iki ayağınızla birlikte ölçmeye kalkmayın. [Warren Buffett]

Eğer yaşlıysan kendini değiştirmeye çalışma, ortamını değiştir. [B.F Skinner]

Akıl kendi başına cenneti cehennem, cehennemi de cennet yapabilir. [John Milton]

Her şeyde olduğu gibi kötü giden bir durumun içinde de mutlaka iyilik saklıdır.

Küçük meselelerde aklınıza, büyük olanlarda ise kalbinize güvenin. [Sigmund Freud]

Sinirliyseniz 10’a kadar sayın. Çok sinirliyseniz 100’e kadar. [Thomas Jefferson]

Küçük şeylere fazla önem verenler ellerinden büyük şeyler gelmeyenlerdir. [Plato]

Bana anlat, unuturum… Bana göster, hatırlarım… Beni dahil et, anlarım…

Bilgi insanı şüpheden, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak korkudan kurtarır. [Konfüçyus]

Bilgi zenginlikten üstündür. Çünkü zenginliği sen korursun, bilgi ise seni korur. [Hz. Ali]

İkinci kez yaşıyormuşsun ve ilkinde yanlış davranmışsın gibi yaşa. [Viktor Frankl]

Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin, karşındakinin anlayabildiği kadardır.[Mevlana]

Akıllı insan her şeyin tek tek söylenmesini beklemeyen insandır. Akıllı insan arar bulur. [Bill Gates]

Bir insanı küçümsemek akılsızlık, çok büyük görmek de korkaklıktır.[Kızılderili atasözü]

Peşimden koşan çok diye sevinme; ekonomi bilimi der ki fiyat azalınca, talep artar!

Beyinlerimiz savaşsın isterdim ama görüyorum ki silahsızsınız bayım.[Kafka]

Bir gün “iyiyim” yalanından çarpılacağız.

Cehalet ne güzel şey. Her şeyi biliyorsun. [Einstein]

Efe yakışıklı ve zengin, onu dedem de sever.. beni sevsene [Umut Sarıkaya]

İntihar haramdı, biz de yüzümüzü astık.

İnsanlar üçe ayrılır, saymasını bilenler ve bilmeyenler.

Aşk, bitki isimleriyle başlar, hayvan isimleriyle son bulur. [C. Palahniuk]

Gel de 29 harfi yan yana getirip anlat şimdi.

Belki de oksijen yaklaşık 70 yıl sonra öldüren bir zehirdir.

Beğendiğiniz bedenlere hayalinizdeki ruhları koyup aşk sanıyorsunuz. [Shakespeare]

Herkes cennete gitmek istiyor ama kimse ölmek istemiyor.

Eskiden ekmek aslanın ağzındaydı, artık aslan da aç!

Kadınlar kitap gibidir. Cildine aldanma, içeriği önemlidir.

Gülüyorum çünkü neler olup bittiğini anlamıyorum.

Bir problem çözülebiliyorsa endişeye gerek yok, çözülemiyorsa endişe etmek ne işe yarar ki?

Bir kızın kusurlarını öğrenmek için onu bir kız arkadaşına övünüz. [Benjamin Franklin]

Herkes çekip gittiğinde çıkıp gelen kişidir dost.

Zamanla insanlar kendini tanıtıyorlar.

Kusurlarını yüzüne söyleyebilecek arkadaşların olsun. [Nicolas Boileau]

Arkadaşını başkalarının yanında öv, yalnızken uyar. [Publius Cyrus]

İki çeşit insan var: tanıdıkça küçülenler, tanıdıkça büyüyenler.

Vefasız, yol kararınca hoşçakal diyendir. [J.R.R. Tolkien]

Yahşi günde yar yahşidir, yaman günde yetiş gardaş. Azerbaycan atasözü

En iyi dost, bendeki en iyi yönleri ortaya çıkaran insandır. [Henry Ford]

Başarının sırrı işini tatile çevirmektir. [Mark Twain]

Her başarının bir son kullanma tarihi vardır. [Mümin Sekman]

Gerçek başarı başarısızlık korkusunu yenebilmektir.[Sweeney]

Ders alınmış başarısızlık başarı demektir. [Malcolm S. Forbes]

Başarının ana babası çoktur. Başarısızlık ise yetimdir. [Buda]

İnsan yaşarken son işi, ölünce en büyük işi kadar başarılı sayılır. [Mümin Sekman]

Para nasıl parayı çekerse, başarı da başarıyı çeker. [Chamfort]

Başarı bir yolculuktur, bir varış noktası değil. [Ben Sweetland]

Başarı sizden üç şey ister: Tutku, teknik ve cesaret [Mümin Sekman]

Başarı bilgi ister. Bilginin de beşte dördü ’ilgi’dir. [Mümin Sekman]

Tez elde edilen başarı, insanı kararsız ve maceraperest yapar. [Bacon]

Ne başarırsanız başarın, size yardım eden mutlaka vardır. [Althea Gibson]

Başarınızı ilk unutan, başarısızlığınızı ilk gören siz olun. [Mümin Sekman]

İlerlemenin bir anahtarı da, geride ne bırakacağını bilmektir. [Seth Godin]

Büyük başarı kalpten gelir, beyinde büyür, ellerden hayata akar. [Mümin Sekman]

Zihnim bunu algılayabilirse ve kalbim buna inanabilirse; başarabilirim. [Muhammed Ali]

Başarı, küçük hataların ve başarısızlıkların az ilerisinde duran şeydir. [J. Watson]

Ne kadar çok başarılı olursan, o kadar az insana ‘eyvallah’ etmek zorunda kalırsın. [Mümin Sekman]

Başarıdaki kararlılığım yeterince güçlü ise başarısızlık asla beni yakalayamaz!

En sıradan iş bile büyük başarılar getirme potansiyeline sahiptir. [H.Jackson Brown]

Daha iyisini yapmanın bir yolu var ise bulun ve kimseye kulak asmayın!

Aynısı olma daha iyisi ol!

Her ne isen iyisi ol. [Abraham Lincoln]

Aradığını bilmeyen, bulduğunu anlayamaz. [Cladue Bernard]

Ne olduğumuzu biliyoruz ama ne olabileceğimizi bilmiyoruz. [William Shakespeare]

Uykumdan daha değerli bir hayalim var.

Bazen hiç geriye bakmadan hep ileriye bakmak gerekir.

İmkansız olduğunu bilmiyorlardı. Bu yüzden başardılar.

Gerçekleştirmediğiniz hayaller işe yaramaz.

Yapılıncaya kadar imkansız gözükür.

Başaracağınız kesin olsaydı NE yapmak isterdiniz?

“NEDEN”in yeterince büyük olduğunda “NASIL” ını bulacaksın. [Les Brown]

İnsan, düşleri öldüğü gün ölür. [Yaşar Kemal]

Tutkunuzu bulun ve işiniz iş olmaktan çıksın. [LA Reid]

Önce hayaller ölür, sonra insan.

Allah nasip etmeyeceği bir şeyi hayal ettirmez. [Hz. Osman]

Hayal gücü olmayan insanın kanatları yoktur. [Muhammed Ali]

Hiçbir şey insanın hayal gücü kadar özgür değildir. [David Hume]

Eğer hedefin ortalamayı yakalamaksa, başarısız olursun. [Philip Kotler]

Okunu hedeften öteye atan okçu, okunu hedefe ulaştıramayan okçudan daha başarılı değildir. [Montaigne]

Şu an içinizde, asla hayal edemeyeceğiniz şeyleri yapma gücü var. [Maxwell Maltz]

Erişmek istedikleri bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan zevk almazlar. [Emile Raux]

Bir hayalin gerçekleşmesinin anahtarı, başarıya değil, onun önemine odaklanmaktır.

Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür. Hayal gücü ise her yere. [Albert Einstein]

Yaşadığın hayat; yaşamak istediğin hayat mı, yaşamaya razı olduğun hayat mı? [Mümin Sekman]

İnsanlar hayallerinize gülmüyorsa, hayalleriniz yeterince büyük değil demektir. [Robin Sharma]

Audere est facere (Cesaret etmek, yapmaktır.) [Latin Atasözü]

Fortes fortuna juvat ou Audaces fortuna adiuvat (Şans ancak cesurlara yardım eder.) [Latin Atasözü]

Bir şeyde acemi olmaktan korkma.

Cesaret ve aşk ümitle beslenir. [Napoleon Bonaparte]

Korku, en bulaşıcı hastalıktır. [Sherlock Holmes]

Yürüyen insan kendi üzerine çöken kaygı, haset ve korku yumaklarını çözer. [Frédéric Gros]

Ayakta ölmek; diz üstü yaşamaktan iyidir. [Roosevelt]

Kimseden korkmuyorum, herkese saygı duyuyorum. [Roger Federer]

Hayal gücü cesaretin bir şeklidir.

Cesaret, tehlike karşısında akıl ve zekanın kullanılmasıdır. [Eflatun (Platon)]

Yenileceğinden korkan, daima yenilir. [Yıldırım Bayezid Han]

Bugün kaçınarak, yarının sorumluluğundan kurtulamazsın. [Abraham Lincoln]

Peşinden gidecek cesaretin varsa her hayalin gerçekleşebilir.

Unutma! Cesaretin kırılmadıkça henüz yenilmemişsin demektir. [Bruce Lee]

Yeni arenalardan korkma. [Elon Musk]

Vicdansız cesaret vahşi bir hayvandır.

Hiçbir şeye cesaret etmeyen, hiçbir şeye ümit beslemesin. [Schiller]

Hayat, insanın cesaretine göre büyür veya küçülür. [Anais Nin]

Mutluluğun sırrı özgürlüktür. Özgürlüğün sırrı ise cesarettir. [Tukidides]

Senin almaya cesaret edemediğin riskleri alanlar, senin yaşamak istediğin hayatı yaşarlar. [Sokrates]

Sadece çok ileri gitme riskini alanlar ne kadar ileri gidebildiklerini görür.[T.S. Elliot]

İnsanlar başarısızlıktan korkmazlar, suçlanmaktan korkarlar. [Seth Godin]

Yeni imkanlardan, yeni sektörlerden, yeni arenalardan korkmayın. [Elon Musk]

Kalbimin içinden bir ses, bilinmeyenden korkma, dedi. Sana hükmeden, bildiklerindir.

Hayatta yapabileceğiniz en büyük hata, sürekli bir hata daha yapacağımız korkusudur. [Elbert Hubbard]

En çok korktuğunuz şey, aslında güçsüzdür. Korkunuz, ona güç kazandırır. [Oprah Winfrey]

Hayatta sahip olduğunuz şeyler, istemeye cesaret ettiklerinizdir. [Oprah Winfrey]

Rekabeti gözünde büyütme ve kendini hafif alma. Düşündüğünden çok daha iyisin. [Tim Ferriss]

Her seyahat tek bir adımla başlar.

Yolu görmek istiyorsan yola çık.

Yerinden memnun değilsen yerini değiştir. Sonuçta bir ağaç değilsin.

Bir şeyi düşünerek fazla zaman harcarsan, asla bitiremezsin. [Bruce Lee]

Ne yapabiliyorsan, ne hayalin varsa başla, hemen başla.

2 dk’dan daha az mı sürecek? Hemen yap!

Yaşantını değiştirmen gerek! [Bertolt Brecht]

Sonunu getiremeyeceğin şeye başlama. [Pythagoras]

Neyi yapabiliyorsan veya hayal edebiliyorsan; BAŞLA.

Bütün büyük işler, küçük başlangıçlarla olur. [Cicero]

Her başarı, deneme kararıyla başlar. [John F. Kennedy]

İlerlemek için her şeyi anlamak zorunda değilsiniz.

Güzel günler sana gelmez, sen onlara yürüyeceksin. [Mevlana]

Büyük hayal kur, küçük başla. Ama en önemlisi başla! [Simon Sinek]

Başlamak için başlayanlar değil, bitirmek için başlayanlar kazanır!

Odağın neredeyse enerjin oraya akar.

Hata yapmayan birisi hiçbir şey yapmayan birisidir. [Theodore Roosevelt]

Henüz hedeflediğim yerde olmayabilirim; ancak dün olduğum yerden daha yakınım.

Tüm merdivenleri görmeseniz bile ilk adımınız inanç olmalı. [Martin Luther King]

Bilmek yeterli değil; uygulamalıyız! İstemek yeterli değil yapmalıyız! [Bruce Lee]

Bir şeyi yapmayı uzun uzun düşünmek, sonunda hiç yapmamakla sonuçlanabilir. [Eva Young]

Eğer hazır olana kadar beklerseniz, neredeyse kesinlikle çok geçtir. [Seth Godin]

Nerede olursanız olun, elinizdekilerle yapabileceğinizi yapın. [Theodore Roosevelt]

Başlamak için doğru olan yol, konuşmayı bırakmak ve yapmaya başlamaktır. [Walt Disney]

Hayatta asıl önemli olan; hala yaşıyorken, asla geç olmadığına inanmaktır. [The Jacket(film)]

Bazı insanlar olmasını ister, bazıları olmasını bekler, bazıları ise oldurur. [Michael Jordan]



