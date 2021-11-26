Kişi başı gelir 830 dolara yükseldi! Turizmde hedefler aşıldı

Pandemide dünyanın en güvenli ve hizmet kalitesi en iyi ülkeler arasına adını yazdıran Türkiye, turizmde büyük rakiplerini sollamaya başladı. DenizBank ana sponsorluğunda Antalya’da bu yıl 11’incisi düzenlenen ‘Uluslararası Resort Turizm Kongresi’nde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin ilk kez İspanya’yı geride bıraktığına dikkat çekerek, “Bu yılki 28 milyon ziyaretçi, 22 milyar dolar gelir hedefini revize ettik. Yeni hedef, 29 milyon ziyaretçi, 24 milyar dolar gelir” dedi.

TGA’NIN BAŞARISI

2018’de 647 dolar olan kişi başı turizm gelirinin 830 dolara çıktığını ifade eden Ersoy, şöyle devam etti:

“Rakiplerimizi geride bırakmada Turizm Geliştirme Ajansı’nın (TGA) hızlı ve esnek yapısının çok büyük etkisi var. Her hafta yeni bir şey çıkıyor, ülkeler yeni kararlar alıyor. Son 2 yılda en etkili reklam veren ülke olduk. Yapay zeka dahil her şey kullanıldı. Doğru zamanda doğru reklamı doğru kişiye göstererek sonuç almayı başardık. Ayrıca pandemi döneminde çok fazla kanaat önderini, etkili editörleri, sosyal medya fenomenlerini ülkemizde ağırladık.”

FİYAT KIRMANIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

TGA’nın ‘sigorta’ gibi çalıştığının altını çizen Mehmet Ersoy, “Konaklama sektörü TGA’ya binde 7.5’lik pay veriyor. Bununla fiyat kırılımlarının önüne geçmeye çalışıyoruz. Otellerin fiyat kırmaya gelince yüzde 50’lik indirimler yaptığı bile görülüyor. Eğer markalaşma sağlanabilirse birinin önerdiği değil, misafirin tercih ettiği destinasyon olmayı başarırsanız bu krizlerden daha az etkileniyorsunuz. İşte bu yüzden fiyatlarımızda bu yıl çok çalkantı olmadı” diye konuştu.

GÜVENLİ TURİZME ‘YEŞİL’ EKLENDİ

Bakan Ersoy, ayrıca ‘güvenli turizmde’ ikinci aşamaya geçildiğini kaydederek şu bilgileri verdi:

“Pandeminin yavaş yavaş gideceğini düşünüyoruz. İhtisaslaşmamız gereken konu çevre ve sürdürülebilirlik. Güvenli Turizm Sertifikasını, ‘Güvenli ve Yeşil Turizm Sertifikası’ olarak değiştireceğiz. Bu adımları atmazsak, başta AB olmak üzere, ileride yaptırımlar başlayacak. Kurallara uymayan hava yollarına ceza verilecek. Kurallara uymayan ülkelere giden misafirler ek vergi ödeyecek.”

LOJMAN SORUNU

Yetişmiş personel ve lojman ihtiyacı olduğuna da vurgu yapan Ersoy, “Bakanlık olarak 2022 itibarıyla resort bölgelerin olduğu yerlerde lojman arazisi ihalelerine başlıyoruz. İlk olarak devletten tahsis almış oteller için bu ihale gerçekleştirilecek. Personelin kalacağı yerlerin standardını yükseltmemiz gerekiyor. Bazılarınız sizlere verdiğimiz lojmanları otele çevirdiniz. Onları ben biliyorum” diye konuştu.

YABANCI DİL ATAĞI

Bakan Ersoy, turizm meslek liselerinde müfredatı da değiştirdiklerini söyledi. Ersoy, “Bu liseleri de Anadolu Teknik Liseleri haline getirdik. 1’inci yıldan itibaren bu okullarda lisan eğitimi mecburi hale geldi. 2’nci yıl ikinci yabancı dil mecburi oluyor ve 3 yılda üçüncü dili kendisi seçiyor. Bu meslek liselerini otel grupları ile eşleştirdik. 76 lisenin 52’si otellerle eşleştirildi” dedi.

4 KRİTİK TALEP

DenizBank’ın ‘yağmurlu günde’ de turizmcinin yanında olduğuna dikkat çeken DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Ateş, “Ekim 2021 itibarıyla, KGF’nin 6.47 milyar TL turizm sektörüne sağladığı kefaletin yüzde 18’inde DenizBank var. Pandemi sürecinde, Ocak 2020’den bugüne, 1.4 milyar dolar turizm kredimizi yapılandırdık. Turizmcilerle her yıl olduğu gibi bu yıl da görüştük ve bekledikleri destekleri not ettik” dedi. Ateş, talepleri şu cümlelerle özetledi:

‘‘KDV oranının 8’den 1’e indirilmesi uygulaması 30 Eylül 2021’de sona ermişti. Bu uygulamanın devam etmesi, kâr sıkıntısı çeken turizmcilerimizin nakit akışını rahatlatabilecektir.

Tur operatörlerine geçmiş dönemde yapılan uçak koltuk başına yakıt desteği gibi teşvik edici önlemlerin tekrar uygulanması Mısır, Yunanistan, İspanya gibi aynı kategoride yer aldığımız ülkelerle rekabet açısından önem arz etmektedir. Mısır’da şu an bu uygulamanın başladığını biliyoruz.

Turizm emekçilerimizin, tüm yıl boyunca çalışabilecekleri diğer sektörlere kaydığını, dolayısıyla yetişmiş personelin istihdamı konusunda sıkıntılar yaşandığını söyleyebiliriz. Bu sıkıntıyı azaltmak adına, kış döneminde istihdamın devamlılığı amacıyla birtakım SGK teşvikleri /destekleri sunulması yararlı olacaktır.”

SEZON UZAMALI

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, “Turizm çeşitlendirilmeli, sezon uzamalı, mevcut kaynak pazarlar ve yeni pazarlar geliştirilmelidir. Turizm olmayınca diğer sektörlerde küçüldü. 2022 ve ötesine ilişkin beklentiler olumlu. Oyunun yeniden kurgulandığı dönemde rolümüz oyun kurucu olmaktır” dedi.

700 BİN YATAK

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise “Toplam 700 bin nitelikli yatak ile Türkiye’nin yatak kapasitesinin yarısı Antalya’da. Yabancı turistin yüzde 60’ı Antalya’ya geliyor. 2019’da 15 milyonu yabancı yaklaşık 23 milyon turist ağırladık. Dünya salgınla mücadele ederken 2021’de şehir olarak 9 milyon yabancı turisti ağırlayacağız” diye konuştu.