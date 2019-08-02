Kişi başına tasarruflar 16 bin liraya dayandı

Geçen yıl için nüfusu 82 milyonu aşan Türkiye’de, böylece kişi başına ortalama tasarruf miktarı da 15 bin 778 lira olarak hesaplandı. Bu rakam 2018’in ilk yarısında 12 bin 663 lira düzeyinde bulunuyordu. Bu da geçen bir yıllık süreçte Türkiye’de vatandaşın tasarrufunun ortalama 3 bin 115 lira arttığını ortaya koydu.

Kişi başı tasarruf 29 ilde 10 bin lirayı aştı

Türkiye’de 16 bin liraya dayanan kişi başı tasarrufların İstanbul’da, ilk yarı sonu itibarıyla 36 bin 786 lira düzeyinde bulunduğu görüldü. İstanbul, bu rakamla kişi başına en yüksek tasarruf edilen kent oldu. İstanbul’un ardından en yüksek kişi başına tasarruf edilen kentler, 23 bin 310 lirayla Ankara, 22 bin 859 lirayla Muğla, 20 bin 817 lirayla İzmir, 17 bin 930 lirayla Antalya olarak sıralandı. Böylece 5 ilde kişi başı tasarruf miktarı Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

Söz konusu 5 ilin yanı sıra Tunceli, Yalova, Uşak, Denizli, Aydın, Eskişehir, Edirne, Balıkesir, Kırklareli, Trabzon, Bursa, Nevşehir, Zonguldak, Isparta, Çanakkale, Mersin, Kırşehir, Aksaray, Adana, Kocaeli, Tekirdağ, Burdur, Hatay ve Bartın olmak üzere toplam 29 ilde kişi başı tasarruf miktarı 10 bin lirayı aştı. Kişi başı tasarruf miktarı açısından son sırada ise 2 bin 2 lirayla Muş yer aldı. Muş’un ardından vatandaşın en az tasarruf ettiği kent 2 bin 24 lirayla Ağrı ve 2 bin 82 lirayla Şırnak oldu.

En yüksek tasarruf İstanbul’da

Türkiye’deki toplam tasarruf mevduatlarının yüzde 42,8’i İstanbul’da birikti. 15 milyonu aşkın kişiye ev sahipliği yapan İstanbul’da, 2019’un ocak-haziran döneminde toplam 554 milyar 274 milyon 595 bin liralık tasarruf mevduatı toplandı. Geçen yılın ilk yarısı itibarıyla 448 milyar 274 milyon 595 bin liralık tasarruf mevduatı bulunan İstanbul’da, geçen bir yıllık süreçte biriken tutar yüzde 23,7 artmış oldu. Bu da İstanbul’da kişi başı tasarrufların yılın ilk yarısında 2018’in aynı dönemine göre miktar bazında 7 bin 53 lira arttığını ortaya koydu. Tasarruf mevduatı miktarında İstanbul’u, 128 milyar 297 milyon 390 bin lirayla Ankara izledi. Tasarruf mevduatı miktarında 89 milyar 940 milyon 13 bin lirayla İzmir üçüncü, 43 milyar 504 milyon 739 bin lirayla Antalya dördüncü sırada yer aldı. Miktar açısından Türkiye’de en düşük tasarruf mevduatının bulunduğu kentlerde başı 396 milyon 975 bin lirayla Bayburt çekti. Bayburt’un ardından 436 milyon 609 bin lirayla Ardahan, 530 milyon 931 bin lirayla Kilis, 624 milyon 120 bin lirayla da Hakkari tasarruf mevduatı açısından son sıralarda yer alan kentler oldu. Kentler bazında kişi başı tasarruf mevduatı miktarı, 2018 ve 2019’un ilk yarı sonu itibarıyla şöyle:

Kent/Kişi Başı Tasarruf Mevduatı 2018 Ocak-Haziran 2019 Ocak-Haziran

İSTANBUL 29.733 36.786

ANKARA 18.603 23.310

İZMİR 17.231 20.817

ANTALYA 13.361 17.930

BURSA 10.574 12.881

ADANA 8.974 11.018

MUĞLA 18.419 22.859

MERSİN 9.133 11.796

KOCAELİ 8.741 10.756

KONYA 6.519 8.165

HATAY 8.058 10.377

BALIKESİR 11.115 13.543

AYDIN 11.256 13.885

DENİZLİ 11.185 14.021

KAYSERİ 7.980 9.950

MANİSA 6.995 9.139

GAZİANTEP 4.933 6.410

ESKİŞEHİR 10.869 13.767

TEKİRDAĞ 8.602 10.688

SAMSUN 6.610 8.138

TRABZON 10.556 13.016

ZONGULDAK 10.287 12.723

SAKARYA 6.117 7.548

DİYARBAKIR 2.993 3.773

ÇANAKKALE 9.629 12.072

AFYONKARAHİSAR 6.379 8.076

MALATYA 5.807 7.300

ISPARTA 9.889 12.718

ORDU 5.716 7.257

EDİRNE 11.107 13.607

SİVAS 6.765 8.581

KAHRAMANMARAŞ 3.852 4.784

UŞAK 11.594 14.604

ŞANLIURFA 1.832 2.406

KIRKLARELİ 11.025 13.291

AKSARAY 8.576 11.150

ELAZIĞ 5.909 7.379

ÇORUM 6.238 7.901

GİRESUN 7.418 9.217

KÜTAHYA 5.587 6.979

YALOVA 11.381 15.005

NEVŞEHİR 9.556 12.795

YOZGAT 6.208 7.983

TOKAT 3.937 4.993

RİZE 6.797 8.626

BOLU 7.447 9.370

VAN 2.166 2.567

BURDUR 8.366 10.675

KASTAMONU 5.938 7.503

ERZURUM 3.027 3.637

KIRŞEHİR 8.604 11.380

MARDİN 2.483 3.191

ADIYAMAN 3.089 4.071

DÜZCE 5.107 6.505

KARAMAN 7.686 9.830

OSMANİYE 3.566 4.540

KARABÜK 7.412 9.591

ERZİNCAN 7.785 9.928

NİĞDE 4.874 6.323

AMASYA 5.351 6.703

BATMAN 3.058 3.682

BARTIN 8.082 10.040

SİNOP 7.123 8.988

KIRIKKALE 5.097 6.608

BİLECİK 5.459 6.919

ARTVİN 6.606 8.379

ÇANKIRI 4.811 6.436

TUNCELİ 12.211 15.163

KARS 3.395 4.187

BİNGÖL 3.110 4.241

AĞRI 1.627 2.024

ŞIRNAK 1.650 2.082

IĞDIR 4.274 5.195

GÜMÜŞHANE 4.720 5.920

SİİRT 2.370 2.838

MUŞ 1.520 2.002

BİTLİS 1.737 2.267

HAKKARİ 1.670 2.179

KİLİS 3.143 3.725

ARDAHAN 3.410 4.414

BAYBURT 3.728 4.825

TÜRKİYE ORTALAMASI 12.663 15.778

AA