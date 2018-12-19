Kışı hasta olmadan nasıl atlatırız?

Hem sağlıklı hem de fit bir vücuda sahip olmak için Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Korkmaz, kış aylarında beslenme ile ilgili şu önerilerde bulundu:

Kış aylarında neredeyse herkes bir kez soğuk algınlığı, grip hastalığına yakalanır. Beslenmemizde yapacağımız ufak dokunuşlar belki hastalığa yakalanmamanıza ya da daha kolay atlatmamıza yardımcı olabilir. Amaç; beslenmede yapılacak ufak değişiklikler ile bağışıklık sistemini güçlendirmektir.

İŞTE KIŞ AYLARI İÇİN SAĞLIKLI 6 BESLENME ÖNERİSİ

1. RENKLİ BESLENİN: Günlük sebze-meyve tüketimimizi 5-8 porsiyon arasında olmasına dikkat etmek gerekir. Gün içinde farklı renkte olan sebze ve meyvelerden oluşan bir beslenme planı, antioksidan, A ve C vitamini almak açısından iyi olacaktır. Özellikle kış aylarında nar, portakal, havuç gibi sebze/meyveleri hergün tüketmeye çalışın. Bu arada dikkat edilecek nokta; meyveleri, meyve suyu şeklinde değil, tok tutması ve kilo kontrolü açısından taze olarak tüketilmesi daha doğru olacaktır.

2. BAĞIŞIKLIK İÇİN PROBİYOTİK: Gün içinde mutlaka 1 kâse yoğurt ya da 1 bardak kefir tüketmeye çalışın. Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için mutlaka tüketilmeli. Kilo kontrolü açısından ara öğün olarak da tüketilebilir.

3. SAHLEP YERİNE YEŞİL ÇAY: Havaların soğuma ile birlikte sahlep, sıcak çikolata gibi kalori ve şeker içeriği yüksek içeceklerden uzak durmak gerekir. Bunların yerine günde 2 bardak bitki çayı içmek daha doğru bir davranış olacaktır. Bitki çay olarak; yeşil çay, ıhlamur, kuşburnu çayı tercih edilebilir. Burada önemli olan mutlaka kapalı poşet çaylar tercih edilmelidir. Bitki çayların içerisinde bulunan fenolik bileşikler bağışıklık sisteminize de güçlendirir.

4. SU TÜKETİMİNİ İHMAL ETMEYİN: Su tüketimine dikkat etmek çok önemlidir. Havaların soğuması ile birlikte genelde su tüketiminde bir azalma yaşanır. Suyun içerisine daha kolay ve zevkle içmesini sağlayacak çubuk tarçın, limon kabuğu, salatalık gibi aroma veren besinler ilave edilebilir.

5. HAFTADA İKİ KEZ BALIK: Bağışıklık sisteminiz üzerinde etkili olan n-3 yağ asiti açısından zengin olan balık tüketimi; haftada 2 kez toplamda 300 gram olarak önerilir. Ayrıca iyi kailte protein kaynağı olan balığın tok tutması özelliği ile de kilo kontrolünde de etkisi olacaktır. Yalnız pişirme şekline dikkat etmek çok önemli. Kızartma yerine; ızgara ya da buğlama şeklinde tüketilmeli.

6. TATLI KRİZLERİNE KARŞI MEYVE: Özellikle kış aylarında tatlıya olan istekte bir artış olur. Bu isteği hedefimiz meyve ile karşılamak olmalı. Olmadı derseniz kalorisi ve içeriği sağlıklı olan tatlılardan karşılamaya çalışın. Ama unutmamalıdır ki sağlıklı olduğu kalorisiz olduğu anlamına gelmez.

CENNET HURMALI ŞEKERSİZ KEK

Malzemeler:

• 3 adet cennet hurması

• 3 adet yumurta

• 1 bardak süt

• Yarım su bardağı sıvı yağ

• 2 su bardağı tam buğday unu

• 2 paket kabartma tozu

• 1 avuç fındık

• 1 avuç ceviz

• Kuru üzüm – Kuru kayısı

• Kuru incir – Tarçın

• Hindistan cevizi

YAPILIŞI: Yumurtalar mikser yardımıyla çırpılır. Üzerine süt ve sıvı yağ eklenip, çırpmaya devam edilir. Fındık ve ceviz, rondo ile parçalanıp bu karışıma eklenir. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edinceye kadar un konulur. Son olarak kabartma tozu ile rondoda parçalanan cennet hurması, kuru kayısı, kuru incir, kuru üzüm ve tarçın kek hamuruna ilave edilir. Kek kalıbına aktarılan karışım, 180 derece ısıya sahip fırında 40 dakika boyunca pişirilir. Servis edilirken Hindistan cevizi ile birlikte süslenir.