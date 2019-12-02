Çiçek beslemek oldukça zevkli olduğu gibi emek isteyen bir durumdur. Canlı çiçekler hava koşullarından bir hayli etkilenirler. Kışın çiçek bakımı nasıl yapılır veya soğuk havada çiçek bakımının püf noktalarını arıyorsanız haberimiz tam size göre...

Kışın çiçek bakımı nasıl yapılır?Soğuk havada çiçek bakımının püf noktaları

⦁ Kış aylarında çiçekler yaz aylarına oranla daha az sulanmalıdır. Bitkinin su ihtiyacına dikkat ederek sulama yapılmalıdır.

⦁ Kış aylarında çiçekler dinlenme dönemine girerler. Bu nedenle gübreleme yapılması çiçeklere zarar vereceği için kışın çiçekler gübrelenmez.

⦁ Kış aylarında çiçekler ve böcekler dinlenme döneminde olduğu için kış aylarında bitkiler ilaçlanmaz.

⦁ Aralık ve Ocak aylarında tük bitki türleri uykuya geçtiği için budama işlemi bu aylarda yapılmalıdır.

⦁ Yaz kış beslenebilen kaktüsler için yapmanız gereken karanlık ortam yerine ışıklı bir ortamda tutulması gerekir. Çok fazla suya ihtiyaç duymaz bunun yerine damlalama yöntemiyle sulamamız yeterli olacaktır.

⦁ Aspirin bitki ve çiçeklerin dayanıklılığını arttırmaktadır. Bir aspirini ezip çiçeklerin suyuna ekleyebilirsiniz.

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