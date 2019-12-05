Kışın ev aletlerinin hangileri ne kadar elektrik tüketiyor?

Soğuk havalarda evde yaz aylarına oranla daha fazla vakit harcıyoruz. Haliyle elektrikli eşya ve ısınma amaçlı kullanılan sistemlerin daha çok enerji harcamasına sebep oluyor. Aydınlatma, televizyon, ısıtıcılar derken faturalarımız çoğalmış oluyor. Kıç mevsiminin gelmesiyle evdeki doğal gaz kullanımı da % 186 oranında artmış oluyor. Yaz aylarında klima kullanımı elektrik tüketimini arttırıyor olsa da kış mevsiminde klimanın yerini elektrikli sobalar alıyor. Elektrik kullanımını ciddi oranda etkileyen aletler konusunda bilinmesi gerekenler haberimizde.

Isınmak için en çok tercih edilen ısıtıcı, en masraflı olan ütü

Kış aylarında yaza göre farklı olarak ve en çok kullanılan ürünlerin başında elektrikli ısıtıcı geliyor. Elektrikli ısıtıcının kullanımı saatlik ortalama 1,06 TL’ye denk geliyor. Evde sık kullanılan diğer elektrikli aletlere baktığımızda ise, ütü saatte 1,78 TL, saç kurutma makinesi 1,56 TL, A+ bulaşık makineleri 1,30 TL, elektrik süpürgesi ise saatte 1,06 TL harcıyor.

A+ çamaşır makineleri saatte 0,64 TL, 52 inç LCD televizyonlar saatte 0,11 TL, büyük boy buz dolapları saatte 0,07 TL tüketiyor. En çok elektrik tüketen ev aletleri elektrikli ısıtıcı, ütü ve saç kurutma makinesi olarak öne çıkıyor. Peki bu aletleri nasıl tasarruflu kullanabiliriz? Elektrik tarifeleri karşılaştırma sitesi en cazip, kış aylarında hem elektrik hem de doğal gaz faturalarında nasıl tasarruf edilebileceği konusunda tavsiyelerde bulunuyor.

Nemliyken çamaşırları ütülemeyi tercih edin

Çamaşırları düzgün bir şekilde asmak ve hafif nemliyken ütülemek ütü kullanımı olarak zamandan ve maddi açıdan tasarruf etmenizi sağlayacaktır. Ütünün ısısı yeterli olacağından ütüleme işlemi bitmeden 5 dakika önce fişten çekin. Ütünün termostatını kumaş cinsine göre en düşük seviyeye ayarlamak tasarrufa yardımcı olur. Ütüyü satın alırken buhar ayarlı ve buhar kapasitesi yüksek, termostat ayarlı ve şebeke suyu kullanımına uygun olmasına özen gösterilmeli. Çamaşırlar nemliyken toplayıp ütülemek önemli. Bu yöntemle ütü ile daha az vakit geçirilir ve maksimum elektrik tasarrufu sağlanır.





Su ısıtıcıları kontrollü ve filtreyle kullanın

Kışın çok kullanılan ev aletlerinden biri de elektrikli su ısıtıcısı. Hava soğuk olduğu zamanlarda sıcak bir şeyler içme ihtiyacı artıyor. Ancak su ısıtıcısı, en çok elektrik harcayan ev aletlerinden. Bu nedenle su ısıtıcısı kullanırken de dikkatli olmak gerekiyor. Su ısıtıcısından oluşan kireç ve tortuları sık sık temizlemek, cihazı filtreyle kullanmak önemli. Bunlar dışında yalnızca ihtiyaç kadar su ısıtılmalı.





Şofbenlerde su kaçaklarına dikkat!

Elektrikle su ısıtmak, doğal gaza kıyasla oldukça masraflı. Elektrikli ısıtıcı kullanmak yerine kombiden faydalanmak elektrik tasarrufu sağlar. Eğer ısıtıcı kullanılıyorsa şofben, kullanılacak yere yakın olmalı (en fazla 6 metre). Sıcak su boruları izole edilmiş olmalı. Termostat ısısı maksimum 50 dereceye ayarlanmalı. Elektrikli ısıtıcılarda su sızıntılarına çok dikkat edilmesi gerekiyor. Eğer su sızıntısı varsa hiç zaman kaybetmeden onarım yapılması şart.

Geceleri ve evden çıkarken doğal gazı kapatın

Kışın gelmesiyle akılları en çok kurcalayan doğal gaz faturası oluyor. Çok soğuk bir bölgede yaşamıyorsanız, geceleri ve evden çıkarken ısıtmayı kapatın. Ayrıca kullanılmayan odaların kapılarını kapatmak da evdeki mevcut ısıyı verimli kullanma konusunda önemlidir. Fakat evden çok uzun süre ayrılmıyorsanız, kombiyi yeniden çalışırken harcayacağı enerji göze alındığında, tasarruf açısından kombiyi 16 derecede bırakmanız tavsiye edilir.

Saçlar önce havluyla sonra saç kurutma makinesiyle kurutulmalı

Yazın güneşin ve sıcak havanın yardımıyla saç kurutma makinesini neredeyse hiç kullanmıyoruz. Ancak kışın bu alet olmazsa olmaz. Saç kurutma makinesi kullanımında tasarruf sağlamak için saçı önce havlu ile iyice kurulayıp ardından makineyi kullanmak gerekiyor. Bir başka önlem ise düşük sıcaklıkta kurutmak. Böylece saçlara da zarar verilmemiş olur.

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