Türkiye Kışın habercisi! "Türkiye’nin çatısı"na kar yağdı

Kışın habercisi! "Türkiye’nin çatısı"na kar yağdı

Türkiye

Kışın habercisi! 'Türkiye’nin çatısı'na kar yağdı

Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkisini sürdüren yağmur, yurdun en yüksek noktası olan Ağrı Dağı’nın zirvesinde kara dönüştü.

21 Ağustos 2021, Cumartesi 19:16 Son Güncelleme:
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5 bin 137 metre yüksekliğiyle "Türkiye’nin çatısı" olarak anılan Ağrı Dağı’nın zirvesinden yaklaşık 3 bin 500 metresine kadar olan bölüm beyaza büründü. Genelde Türkiye’de karın ilk yağdığı nokta Ağrı Dağı. Buraya kar yağması bölgede kışın habercisi olarak kabul ediliyor. Yöre halkı, Ağrı Dağı’na kar yağmasının ardından kış mevsimi için hazırlık yapıyor.

AA

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