Kışın ilk günü ne zaman? Kış gün dönümü nedir?

Google'ın kış gün dönümünü doodle yapmasıyla bilikte, kış dönümü hakkındaki bilgiler de araştırılmaya başlandı. 21 Aralık'ta kuzey yarım kürede en uzun gece yaşanması ve günlerin bu tarihten sonra uzamasıyla birlikte detaylar merak ediliyor.

TÜRKİYE'DE EN UZUN GECE HANGİ İLDE YAŞANACAK?

Güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik açı ile gelir. 21 Aralık’ta ülkemizde en uzun gece ise 15 saat 6 dakika ile Kuzey'deki Sinop'ta yaşanıyor. En kısa gece ise 14 saat ile Güney'deki Hatay'da olacak. En uzun gecenin yaşandığı gün, gün dönümü olarak adlandırılır. Gün dönümü, güneşin dünyaya (Ekvator çizgisine) en uzak mesafede olduğu ana verilen addır. Gündüzlerin ve gecelerin kısalmaya veya uzamaya başladığı andır.

KIŞ GÜN DÖNÜMÜ NEDİR?

21 Aralık güney yarım kürede yaz, kuzey yarım kürede kış başlangıcıdır. Bu tarihten itibaren kuzey yarım kürede gündüzler uzamaya (kış gün dönümü), güney yarım kürede kısalmaya (yaz gün dönümü) başlar.

DİĞER GÜN DÖNÜMLERİ VE EKİNOKS TARİHLERİ

21 Mart (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken güney yarım küre sonbahara girer.

21 Haziran (Yaz gün dönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Bir diğer adı da Yaz gün dönümüdür. Kuzey yarım kürede yaz başlarken güney yarım kürede kış başlar.

23 Eylül (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarım kürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarım kürede ise bahara geçiş olur.