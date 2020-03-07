Kışın kasveti gitti, ilkbahar hoş geldi

GÖLLER

Bazı göller vardı ki bahar aylarında sundukları inanılmaz manzarayla diğerlerinden ayrılır. Bolu Yedigöller, İzmir Karagöl, Borçka Karagöl, Şavşat Karagöl ve Yusufeli yolu üzerinde yer alan Tortum Gölü Türkiye’nin en fotojenik gölleri.

ERGUVAN VE BOĞAZ

Rumeli Hisarı ve Anadoluhisarı sahillerine dizilmiş bir gerdanlığı anımsatan tarihi camiler, saraylar ve yalılar arasından fışkıran mor erguvanların yarattığı görsel şöleni dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz. Atlayın Boğaz turu yapan bir vapura bu muheteşem güzelliği seyredin.

ERFELEK TATLICA ŞELALELERİ

Sinop’ta iki ormanın birleştiği derin vadi içinde akan Erfelek’te irili ufaklı 28 şelale bulunuyor. İlkbaharda karlar eriyince şelaleler daha da coşkulu akıyor. Şelalelerin bulunduğu ormanları çam, yaylaları kekik, tarlaları nane kokuları sarıyor.

MARDİN

Tarihi dokusu ve benzersiz mimarisi ile herkesi kendine hayran bırakan Mardin, yazları çok sıcak kışları da çok soğuk olur. Bu eşsiz şehri yeşillikler içinde görmek ve harika fotoğraflar çekmek istiyorsanız şimdi tam zamanı.

NEVŞEHİR

Baharın gelişini Kapadokya’da ilk olarak Ihlara Vadisi’ndeki asırlık ağaçların dallarında açan çiçekler müjdeler. Ardından doğa harikası peribacaları yemyeşil bir cennete döner her yer rengarenk çiçeklerle dolar taşar.

DATÇA

Datça, ilkbaharı yeşeren doğası, papatya ve gelincik tarlalarıyla karşılar. Ardından dağlarda, ovalarda, bağlarda ve tarlalarda çiçek açan badem ağaçları baharı beyaza boyar. Doğa uyandığında Datça’nın toprakları tam anlamıyla coşar. Datça’yı keşfetmek için en güzel zaman, ilkbahar.

ADALAR - İSTANBUL

İstanbul’un göz bebeği Prens Adaları, Marmara Denizi’nin çiçek bahçesidir. Köşk ve konakların bahçelerindeki ağaçlar ve çiçekler usta bir ressamın fırçasından çıkmışçasına mükemmeldir. Adalara baharın geliş müjdesini sapsarı rengi, mis gibi kokusuyla mimozalar verir.

SULTAN SAZLIĞI - KAYSERİ

Burası 300’ün üzerinde kuş türüyle bir yeryüzü cenneti. Göçmen kuşların göç rotası üzerinde olduğundan flamingolar ilkbaharda burada mola verir. Sazlıklar arasında kayıkla gezip, yeşil, mavi ve sarının yarattığı büyüleyici fonda zarafet ve incelik abidesi kuşları fotoğraflayabilirsiniz.

MENEKŞE YAYLASI-İZMİT

Adını bahar aylarında açan menekşe çiçeğinden alan yaylanın kışın sis ve karla kaplı tepeleri, baharda her köşeden fışkıran pınarları, dev kayınlar çevresinde yetişen gülleri, siklamenden yabani menekşeye kadar rengarenk farklı çiçekleri Bob Ross’un tablolarını anımsatıyor.

İĞNEADA LONGOZ ORMANLARI

Kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan longoz ormanları ilkbaharda yeşil ve morun farklı tonlarına bürünüyor. 2 bin 500 dönüm alan içinde dört gölün yer aldığı ormanın doğal güzelliklere tanık olmak istiyorsanız harekete geçin!

BONUS

AYVALIK-CUNDA ADASI

AKDAMAR ADASI-VAN

TİRE KAPLANDAĞI-İZMİR

KAZDAĞLARI-BALIKESİR

KÜRE DAĞLARI-KASTAMONU

SAFRANBOLU

BOZBURUN YARIMADASI-MUĞLA

BARTIN

POKUT YAYLASI-RİZE

ASSOS-ÇANAKKALE