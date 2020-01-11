Kışın kuruyan cildinizi masrafa girmeden nemlendirin

Evinizdeki malzemelerle hazırlayacağınız karışımlar hem cildinizi nemlendirecek hem cebinizi yakmayacak.

İlk yöntem şöyle:

Yarım avokadoyu ezin ve çeyrek su bardağı balla karıştırın.

Bu doğal maskeyi yüzünüzde 10 dakika beklettikten sonra yıkayın.

Cildi nemlendirecek ikinci yöntem

4 bademi sütün içine atın ve yumuşatın.

Bademlerin kabuklarını soyun ve ezin.

Yarım su bardağı sütün içine bu tozu atın ve karıştırın.

Yüzünüzde 10 dakika bekletin.

Aloe vera mucizesi

Bir diğer doğal yöntem de aloe vera ve hindistan cevizi yağı karışımı.

1 aloe vera yaprağını uçtan uca kesin.

İçindeki şeffaf jeli çıkararak tabağa koyun.

Yarım fincan hindistan cevizi yağını katarak iyice karıştırın.

Bu karışımı tüm gece yüzünüzde tutarsanız, sonucuna siz de inanamayacaksınız.



