Kışın sert havasına karşı cildinizi koruyun

Soğuk hava, düşük nem, rüzgâr gibi sert faktörler cildimizin nem kaybına uğramasına neden olarak kuruluk, çatlaklar ve bunların sonucunda kanama gibi problemlerin ortaya çıkmasına yol açıyor. Uzmanlar, duştan ve el, yüz yıkandıktan hemen sonra cilt hafif nemliyken uygulanan kremlerin daha iyi emileceğini, böylelikle daha sağlıklı bir görünüm kazanılabileceğini belirtiyor.Sinoz Kozmetik laboratuvarlarında özel olarak geliştirilen, soğuk kış günlerinde nemlendirici bir anti-aging ürünü olarak ön plana çıkıyor. Ürün düzenli olarak kullanıldığında cildin tüm katmanlarına nüfus ederek içeriğindeki besleyici öğelerle hücre yenilenmesini harekete geçiriyor, böylece erken kırışıklıkları da önlemiş oluyor.İçeriğinde bulunan mavi anemon çiçeğinden elde edilen yağlar ve E vitamini sayesinde cilde nüfuz ederek cildinizin ihtiyacı olan bakımı yapar, kayısı çekirdeği yağı sayesinde ise sıkılaşmasını sağlayarak özellikle kuru cilt yapısına sahip olanları erken kırışıklıklardan korumuş olur.