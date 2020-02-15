Türk toplumunda en çok sevilen yiyeceklerden bir tanesi hiç şüphesiz ki kısır tarifi. Evde kolayca hazırlamak için pratik kısır tarifi arıyor yada kısır nasıl yapılır merak ediyorsanız "kısır tarifi, kısır nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.

Kısır tarifi

Kısır malzemeleri

6 çay bardağı kısırlık bulgur (köftelik bulgur)

5 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı tepeleme biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

Domates

1 demet maydanoz

1 demet yeşil soğan

1 demet taze nane

8-9 yaprak marul

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

Kimyon (isteğe bağlı)

1 limon suyu

Yarım çay bardağı nar ekşisi

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Kısır yapılışı:

Karıştırma kabına bulgurları koyun. Üzerine 1 tepeleme yemek kaşığı biber salçası eklenerek salçayı bulgura iyice yedirin. 1 yemek kaşığı domates salçası eklenerek aynı şekilde karıştırılır. Bulgur derince bir kaba alınarak üzerine 5 su bardağı kadar sıcak su dökülerek üzerine kapak kapatılır ve yumuşamaya bırakılır. Suyu çekip yumuşayan bulgura 1 demet maydanoz, 1 küçük demet yeşil soğan, 1 küçük demet taze nane ve 8-9 yaprak marul doğranarak eklenir.Domates küçük küçük doğranır ve bulgura eklenir. Bütün malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra karabiber, tuz, nar ekşisi, limon suyu, kimyon ve zeytinyağı eklenip iyice karıştırılır. Kısır servise hazırdır.