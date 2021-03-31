KISIRIN YANINA NE GİDER?

Muhteşem lezzetli bir kısırın yanına başka ne yakışabilir sorusu doğrusu tüm kısır meraklıların müşterek sorunudur. Gerçekten de tek başına tam bir damak çatlatan olan kısırın yanına hazırlanacak diğer yiyecekler damakta bir harmoni bırakmak durumundadır. Bu nedenle kısır menüsünün nasıl hazırlanması gerektiği konusunda çok aydınlatıcı bilgileri aşağıdadır.

YANINDA NE YAPILIR?

Kısır ile lezzetli sofralar ya da çay saati için sunumlar hazırlayabilmek için bir uğraşmak gerekecektir. Ancak kısırın yanında olmazsa olmaz bazı ikramlıklar ise mutlaka bulunmalıdır. Kısırın yanında enfes bir ev turşusu kesinlikle olmalıdır. Kısırın yanında mevsimin yeşillikleri her halükarda yer almalıdır. Marul, roka, taze soğan, yeşil biber, tere ve diğer yöresel otlar mutlaka sofrada yerini almalıdır.

Kısırın yanında olmazsa olmaz diğer şey ise limondur. Hazırlarken yeterince aroma katıldığı düşünülebilir. Oysa misafirlerin tercihleri farklılık gösterebilir. Bu nedenle limon şarttır. Kısırın yanında turp bir diğer ayrılmaz parçadır. Güzel şekil verilerek ya da rende yapılarak sunumu mümkündür.

KISIRIN YANINA YAPILABİLECEK ÇORBA, SULU YEMEK VE SALATALAR

Kısır eğer bir çay saati ikramı değil de yemek menüsünde yer alacaksa bazı püf noktalarına dikkat edilmelidir. Öncelikle kısır baharatlı ve hatta acısı bol bir yiyecek iken yanında çorbanın da aynı şekilde bol baharatlı ve acılı olması doğru bir tercih olmaz. Öte yandan kısırın olduğu bir menüde yine tahıl ürünü olan içli köfte ya da çiğ köfte bulunmaz. Bu ayrıntılara dikkat edilirse enfes bir kısır menüsü hazırlamak mümkün olacaktır. Kısırın yanına yapılabilecek yemek, çorba ve salatalardan bazı çeşitleri şöyle olabilir:

Yoğurtlu patlıcan salatası kısırın yanına çok uygun bir salata çeşidi olacaktır. Patlıcanın hafifliği ferahlatıcı yoğurt sosu ile baharatlı kısırı gayet güzel dengeleyecektir.

Sigara böreği de kısır için güzel ve uygun bir tamamlayıcı yemek olacaktır. Hatta daha hafif olacağı için sigara böreğinin fırında yapılması da bir püf noktası olarak akılda tutulmalıdır.

Su böreği çok lezzeti bir tamamlayıcı olarak kısır menüsünü şenlendirecektir. Bunun için zahmetli bir su böreğine de gerek yoktur. Kolay su böreği tarifleri imdada yetişecektir.

Renkli ve lezzetli bir başka meze çeşidi de peynirli kırmızı biber mezesidir. İçindeki peynir kısır ile çok uyumlu bir ikili oluşturacaktır.

Yoğurtlu makarna salatası kısır ile leziz bir ikili oluşturacaktır.

Kısır ile birlikte hangi çorba tercih edilmelidir sorusunun cevabı hiç de zor değil. Mantar çorbası çok yerinde bir tercih olacaktır. Kremalı mantar çorbası ile kısır güzel bir ikili oluşturacaktır.

Kış mevsiminde kısırın yanında sebzeli tavuk çorbası tam bir şifa kaynağı ve lezzet şöleni olacaktır.

Kısırın yanına kremalı brokoli çorbasının mutlaka denenmesi tavsiye edilir.

Salata konusunda ise tavsiye edilecek salatalar daha hafif olan mevsim salatalarıdır. Mayonezli ve patatesli salatlar kısır ile pek uygun olmayacaktır. Bunun yerine hafif salatalar ve gavur dağı salatası gibi yöresel lezzetler denenebilir.

Kısır, eğer çay saati ikramı olacaksa yanında fırın sütlaç mutlaka denenmelidir.

Çay saatlerinin gözdesi olacak kadayıflı muhallebi topları kısır ile çok güzel uyum sağlayacaktır.

Kısırın yanında çikolatalı ıslak kek ise tam bir lezzet şölenidir.

Kısır ile elmalı ve tarçınlı keke ya da kurabiye de lezzet uyumu açısından mutlaka önerilir.