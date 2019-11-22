Kısırlık ve düşüğe karşı yeni tedavi

Düşük yapan kadınların yumurta hücrelerini inceleyen bilim insanları buna bir proteinin neden olduğunu buldu. Yumurtalar yaşlandıkça yumurtadaki kromozom sayısının arttığını gözlemleyen araştırmacılar, cohesin adlı proteinin yapıştırıcı özellik gösterdiğini keşfetti.

Olgunlaştığında bölünmesi gereken yumurtanın fazla kromozomlardan bu yapıştırıcı özellik yüzünden kurtulamadığı ve gerekli şekilde döllenemediği kaydedildi. Kısırlık ve düşüğe yol açan bu sorunu tedavi edecek yöntemin 6 ay içinde uygulanabilir hale getirileceği açıklandı.