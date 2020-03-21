Kişisel eşyalarınızı paylaşmayın, gözlerinizi koruyun

Göz Sağlığı Danışmanı Opr. Dr. Özgür Gözpınar, corona virüs salgınının gündemde olduğu bugünlerde enfeksiyondan korunmada göz sağlığımızın da oldukça önemli olduğununu söyledi. Viral enfeksiyonların vücudumuza mukozalardan girdiğine dikkat çeken Opr. Dr. Özgür Gözpınar, yüzümüzde en önemli mukoza alanlarının gözler, burun ve ağız olduğunu bu yüzden bu alanların korunmasının önemli olduğunu belirtti.

Gözlerinizi ovuşturmayın

Virüsün en kolay bulaşma yolunun eller olduğunu vurgulayan Opr. Dr. Özgür Gözpınar,

“Enfeksiyon kaynakları kesin olmamakla birlikte ya havada asılı olan damlacıklar yoluyla gözümüze bulaşabilir ya da ellerimizin teması sonucu bulaşma olabilir. Burada en önemli organ ellerimizdir. Çünkü ellerimizi her an bir yerlere; asansör butonuna, merdivenlere, masanın üstüne, kapı kollarına sürebilir veya tokalaşabiliriz. Bu tip temaslardan sonra anında elimize bulaşan viral parçacıklar daha sonra elimizi ağzımıza-yüzümüze götürmek, gözlerimizi ovuşturmak gibi yollarla vücudumuza bulaşır.” diye konuştu.

Yüzünüze dokunmayın

Opr. Dr. Gözpınar virüsten korunmak için şunları öneriyor:

- En önemli korunma yöntemi, ellerimizi sık sık sabunlu su ile yıkamak veya alkol bazlı dezenfektanlarla temizlemektir. Elbette su ile sabun çoğu yerde ulaşabileceğimiz en pratik ve en güvenli yöntemdir.

- Yapmamız gereken ellerimizi yıkamak ve yüzümüze dokunmamaktır.

- Yıkamada da nitelik önemlidir. Önce ellerimizi ıslatmalı, sabunu almalı ve musluğu kapattıktan sonra en az 20 saniye ellerimizi özellikle parmak aralarımızı ve bileklerimizi ovalamalıyız. Tekrar ellerimizi su ile duruladıktan sonra ya havada kurutmalı veya temiz bir havlu ile silmeliyiz.

- Eğer hapşıran, öksüren biri ile temasta iseniz en az 2 metre uzağında durmayı tercih edin, kendiniz hapşırıyorsanız da kolunuz ve dirseğinizle ağzınıza örtün, etrafla temas ettikten sonra ellerinizi mutlaka en az 20 saniye sabunlu su ile yıkayın.

Kişisel eşyalarınızı paylaşmayın

Tüm viral hastalıklarda bilinçli olmak gerektiğini ifade eden Gözpınar şunları söyledi:

“Bazı davranış şekilleri aslında bir yaşam tarzı ve devam eden alışkanlıklar olmalı. Corona virüs belki bu farkındalığı artırma anlamında da etkili olacaktır. Bu açıdan kişisel eşyalarımız olan göz damlası, havlu, makyaj malzemeleri, yastık kılıfları vb. kesinlikle başkalarıyla paylaşılmamalı”





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