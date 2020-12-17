Zihin Sağlığı Kişisel Gelişim Eğitmeni Sevgi Keleş, pozitif kalmanın yollarını anlattı

Kişisel Gelişim Eğitmeni Sevgi Keleş, pozitif kalmanın yollarını anlattı

Zihin Sağlığı

Kişisel Gelişim Eğitmeni Sevgi Keleş, pozitif kalmanın yollarını anlattı

Yazdığı Sevgi Ötesi Enerji kitabıyla, Kişisel Gelişim alanında okurlarına günlük hayatlarında pozitif kalmanın ve kaygılarıyla baş etmenin yollarını gösteren Sevgi Keleş önerilerde bulundu.

17 Aralık 2020, Perşembe 21:48 Son Güncelleme:
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Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisiyle birlikte, tüm dünyanın evlere hapsolduğu dönemde, kendisiyle baş başa kalan bireylere tavsiyelerde bulunan Sevgi Keleş, bu süreci deneyimlerken insanların keşfetmesi gerektiği birçok konu olduğunu dile getirerek, "İnsan bedeni stresi adrenalin olarak algılayabiliyor. Bu da kişinin bedeninde depolanmış bir enerji olarak kalıyor.

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Bedensel yapılacak egzersizler, enerjinin dengelemesi için güçlü katkılar sağlayabilir. Tedbirler kapsamında şu an en güvenli yer, evimiz. Evde yapacağımız aktivelere yoğunlaşmak bizleri destekleyecektir" ifadelerini kullandı.

Yurttaşların evde yapabilecekleri spor ve aile bireyleriyle yapacakları aktiviteler dışında, mutfak dolaplarının düzenlemesini, kıyafet dolabının düzenlenmesini, çekmecelerin düzenlenmesini öneren Sevgi Keleş, "Evrensel enerji dağınık duran, kullanılmayan, ihtiyaç olmayan her şeyin ağır bir enerjisi olduğu kanaatinde. Yaşamımıza daha fazla bolluk, yenilik ve yüksek enerji çekmek istiyorsak, işe dolaplardan ve çekmecelerden başlayabiliriz. Böylece hem bedende biriken enerjiyi atarken hem de bolluğu evimize davet edebiliriz" dedi.

Kişilerin kaygılarını ve streslerini yönetmenin kendi ellerinde olduğunu vurgulayan Sevgi Keleş, "enerjimizi ne kadar yapıcı şekilde yönetirsek o kadar bu süreçten daha az negatif alarak çıkarız. Burada bilmemiz gereken en önemli şeylerden biri; kontrolümüzde olan şeylere müdahale edip değiştirebileceğimiz fakat kontrolümüzde olmayan şeyleri değiştirmeye çabalamanın herkes için yorucu ve hayal kırıklığına sebep olduğudur.

Bunun bilinciyle odağımızı kontrol edebildiğimiz davranışlarımıza güvenli alanlar oluşturmaya yöneltmeliyiz" diyerek sözlerini şöyle noktaladı:

"İnsanlar yaşadıkları kaygılardan ve sıkıntılardan sonra kendilerini geliştirmiş ve daha güçlü olarak çıkarlar. Daha güçlü hissetmeyi kolaylaştıracak etkenler de bugünkü düşünce, inanç ve alışkanlıklarıdır."

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