Kişisel gelişimde ilerletilmiş Ay fazlarının etkisi

Burada tecrübe edinilen davranış biçimleri her bir Ay döngüsünde tekrardan yeni bir konu dâhilinde gündem olabilir. İlerletilmiş Ay, şu anda bizi duygusal olarak derinden neyin harekete geçirdiğini ve bilincimizin odağını hangi konulara ve yaşam alanlarına yoğunlaştırdığımızı açıklar. Bir anlamda tetikleyicidir. İlerletilmiş Ay’ın öne çıkardığı konular genel olarak şu şekildedir:

- Önceden belirlenmiş davranış kalıpları

- Zihinsel farkındalığa odaklanma nedeniyle sosyal çevrede değişiklikler (ilerletilmiş Ay’ın her 2,5 yılda bir ev veya burç değiştirmesi sonucu oluşabilir)

- Genel psikolojik ruh hali

- Yeni deneyimler kazanma isteği (ilerletilmiş Ay’ın hava, su, toprak, ateş gibi element değiştirmesi sonucu oluşabilir)

- Duygusal anlamada güvenli alan yaratma ve duyguları sağlıklı ifade etme isteği.

Bireysel dönüşüm çeşitli arketipler ve yaşam alanlarından döngüsel geçişle gerçekleşmektedir. Bu döngü ilerletilmiş Ay ve Güneş’in kurduğu açılar ile sırasıyla şöyledir:

Yeni Ay Fazı: Hayatımızda 28 yılda bir gerçekleşen Yeni Ay döngüsü, daha derin bir ruhsal düzeyde Güneş ve Ay kişilik bileşenlerinin etkileşimini gösterir. Ruhun yaşama girme ve kişinin kendi ruhsal mükemmelliğinde kendi yaşam planını gerçekleştirme konusundaki gerçek yönelimlerini gösteren doğum öncesi yeni ayın konumuyla bağlantılıdır.

Her bir Yeni Ay değişikliği işaret eder. Değişiklikler her zaman çok net olmayabilir. Ancak ilerleyen evrelerde filizlenmeye başlarlar. Birey, yoğun bir değişim ihtiyacı hisseder. Bulunduğu burcun doğasında ve evin konuları dâhilinde yeni başlangıçlar yapılacaktır. Yeni Ay ile birlikte daha derin, bireysel duygusal kararlılığı tanımaya ve yaşamaya çalışırız.

Hilal Fazı: Yeni Ay’da başlatılmış girişimlere ilişkin ilk geri bildirimleri almak bu evrede mümkündür. Ancak halen geçmişten tam olarak uzaklaşılmamış olabilir. Burada eski ve yeni düzen arasında zıtlıklar hissedilir.

İlk Dördün Fazı: Bu fazda mücadele ve yeni yapılmış olanı koruma dürtüsü ön planda olacaktır. Yer yer bazı testlerden geçmek söz konusu olabilir. Geleceğe yönelik aktif hedefler belirlemek için önemli bir döngüdür.

Büyüyen Ay Fazı: Yeni Ay ile birlikte hayatımıza giren konuların çevreye ve topluma sunulduğu bir dönemdir. Bir anlamda nelere ulaşılmakta olduğunun göstergesi olsa da halen bu konuda bir tamamlanmışlık aşaması yoktur. Temel motivasyon hedefe ulaşmak için en iyisini çabalamaktır.

Dolunay Fazı: 14 yıl kadar önce bireyin Yeni Ay fazında atmış olduğu adımların sonuçlarını açık ve net görebileceği bir hasat zamanıdır. Bu neyin doğru neyin yanlış olduğunu gösteren zamanda; kişi doğru bulmadığı konular ile ilgili duygusal anlamda yüzleşecektir. Bu dönemde bazen yeni ortaklıklar veya evlilikler gündeme gelebilir.

Küçülen Ay Fazı: Önceki fazlarda elde edinilmiş tecrübeleri başkalarıyla paylaşma zamanındır. Bu, farkındalık anlamında yapılan deneyimlerin ilk entegrasyonudur. Kişi kendini gerçekleştirme anlamında kolektif için yeni hedefler belirleyebilir.

Son Dördün Fazı: Bu dönemde kişinin daha fazla mücadele etmesi gerekebilir. Kişi kazandığı veya eriştiği kavramlarda zıtlıklar bulabilir. Bu zıtlıklar kişiye farkındalık krizi yaratabilir. Kişi bundan sonraki dönemin seyrine odaklanacaktır.

Balzamik Fazı: Bu fazda bir sonraki başlayacak yeni dönem için ilk vizyon belirebilir. Bu aynı zamanda bir arınma ve geride bırakma zamanıdır. Akışta olmak ve ruhsal konulara eğilmek, iç sesine kulak vermek bu dönemde kişiye iyi gelebilir.

Yukarıda saydığımız evreler aslında bireye eski duygusal kalıpları, damgaları, koşulları aşmasıyla giderek daha da özgün olmasına yardımcı olan bir dönüşüm zamanıdır.

Kişisel gelişimde mükemmeliyet, çeşitli evreleri geniş bir deneyim yelpazesi ile kavramak ve tamamlamaktır. Kişinin ruhen dönüşümünün gözlemlenebilmesi için ilerletilmiş Ay tüm döngüleriyle analiz etmeye değer.