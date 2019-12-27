Kişisel veri uyumunu kaçırma

Kanun şirketlere; çalışan, müşteri ve ziyaretçilerinden elde ettiği telefon numarası, TC kimlik numarası gibi verileri kaydetme, saklama, depolama ve imha etme gibi süreçleri kapsayan yükümlülükler getiriyor. Bu yükümlülüklere uyulmayarak, kişisel verilerin başkalarıyla paylaşılması ve amacı dışında kullanılması halinde ise 20 bin liradan, 1 milyon liraya kadar para ve 2 yıldan 4 yıla kadar da hapis cezası öngörülüyor.

Kişisel veri işleyen şirketlerin bir an önce KVKK’ya uyumluluk süreçlerini tamamlamaları gerekiyor. Çünkü bu uyum için tanınan süre yılsonunda bitiyor. Konu ile ilgili bilgi veren AEC Partners Danışmanlık şirketinin kurucusu Av. Murat Altındere, “Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok şirketler, veri sorumluları için Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) kayıt yükümlülüklerinde son tarih, 31 Aralık 2019” dedi.

Destek alınmalı

Uyum sürecinin kapsamlı, profesyonel ve disiplinli bir çalışma gerektirdiğini belirten Altındere, işletmelerin maddi zararlara ve hak kayıplarına uğramaması için uzman kişilerce KVKK’ya uyumluluk sürecinin yürütülmesi gerektiğini söyledi. Kanunun uygulamasını takip eden birim ise Adalet Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK).