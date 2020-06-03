Türkiye Kısıtlama bir süre daha devam edecek

Kısıtlama bir süre daha devam edecek

Türkiye

Kısıtlama bir süre daha devam edecek

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi yayımladığı genelge ile, nargile satışının, internet ve oyun kafelerinin, eğlence mekanlarının, spor merkezleri, tesisleri ve salonlarının bir süreliğine daha kısıtlamanın devam etmesine karar verildiğini duyurdu.

03 Haziran 2020, Çarşamba 22:26 Son Güncelleme:
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Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi yayımladığı genelge ile corona virüs tedbirleri kapsamında alınan kısıtlama kararlarının bazı işyerlerinde devam etmesine karar verdi. Yayımlanan genelge kapsamında faaliyete başlayacak olan iş yerlerinde iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışına bir süreliğine daha kısıtlamanın devam etmesine karar verirdi.

Genelgeler kapsamında faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan internet kafe, playstation, oyun salonları ile gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, taverna, disko ve benzeri yerlere ilişkin verilen kısıtlama kararının devam edeceği duyuruldu. Spor merkezleri, tesisleri ve salonlarına ilişkin ise ilgili federasyonun izni yapılacak müsabaka, antrenman ve hazırlık süreçleri harici takım ve temas halindeki sporlar, müsabakalar, eğlence amaçlı maçlar veya kişilerin birbirleriyle yakın temasını gerektiren antrenmanlara ilişkin getirilen kısıtlamaların geçici bir süreliğine devam etmesine karar verildi.

İHA

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