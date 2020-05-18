Türkiye Kısıtlama günü Beyoğlu'nda polise böyle yakalandılar

Kısıtlama günü Beyoğlu'nda polise böyle yakalandılar

Türkiye

Kısıtlama günü Beyoğlu'nda polise böyle yakalandılar

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün 13 kişilik arkadaş grubu topluca gezerken polis ekiplerine yakalandı.

18 Mayıs 2020, Pazartesi 13:13 Son Güncelleme:
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İstanbul Beyoğlu'nda sokağa çıkma yasağını ihlal eden 13 kişilik arkadaş grubu polise yakalandı. Topluca gezen, sosyal mesafe kuralını hiçe sayan kişilerden sadece birinin maske taktığı görüldü. Bu kadarına da pes dedirten olayda kişilerin her birine 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve topluca gezerek sosyal mesafe kuralına da uymayan kişilerden sadece bir tanesinin maske taktığı görüldü. Beyoğlu Güvenlik Büro ve Yunus ekipleri tarafından durdurulan 13 kişiye üst araması yapılıp GBT sorgusu yapıldı.

Her birine 3 bin 150 lira para cezası kesilen kişiler daha sonra ikişer üçer olarak ayrı yönlere gönderildi.

DHA


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