Türkiye Kısıtlama günü ortaya çıktı, dışardan çiğköfteci içeriden berber

Kısıtlama günü ortaya çıktı, dışardan çiğköfteci içeriden berber

Türkiye

Kısıtlama günü ortaya çıktı, dışardan çiğköfteci içeriden berber

Esenyurt'ta kısıtlama günlerinde açık olan çiğ köfteciden kapı açarak çalışan kuaföre baskın düzenlendi. Mekan sahibi ceza yazıldığı sırada "Açık değiliz, kapalıyız şu an" dedi.

16 Ocak 2021, Cumartesi 15:53 Son Güncelleme:
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Esenyurt Mandıra Caddesi'nde bir erkek kuaförün faaliyetine devam ettiği haberini alan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri adrese baskın yaptı. Ekipler adrese geldiklerinde yasal olarak açık olan çiğ köfteciden kapı açılarak bir kuaförün faaliyetine devam ettiğini belirledi.

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Baskın sırasında içeride sıra bekleyen müşterilerin de olduğu görüldü. Ceza kesildiği sırada berber bir çocuğu tıraş etmeye devam etti. İçeride bulunan müşterilere ve berbere 3 bin 469 liradan ceza kesildi. 2 işletme de belediye ekipleri tarafından mühürlendi. Kapalı kepengini göstererek, "Zaten kapalıyız şu anda. Kalan müşterileri aldım. Cumartesi günü çalışamıyoruz zabıtalar geçtiği için dediğim gibi bir kişiyi alayım dedim" diye konuştu.

DHA


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