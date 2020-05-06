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Türkiye Kısıtlama kararı kalkınca binlerce araç Bodrum'a akın etti

Kısıtlama kararı kalkınca binlerce araç Bodrum'a akın etti

Türkiye

Kısıtlama kararı kalkınca binlerce araç Bodrum'a akın etti

Normalleşme planı çerçevesinde kısıtlama kararı kalkan Muğla Bodrum'a binlerce araç giriş yaptı. İlçe trafiğinde yüzde 25'lik artış yaşandı.

06 Mayıs 2020, Çarşamba 15:48 Son Güncelleme:
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Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan seyahat kısıtlaması, aralarında Muğla'nın da bulunduğu 7 ilde kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kısıtlamanın kaldırılması kararının ardından tatil beldelerine araç girişlerinde de artış yaşandı. Ülkemizin en önemli tatil noktalarından olan Bodrum'da da araç yoğunluğunda ciddi bir artış gözlendi.

İlçe girişinde konulan uygulama noktasında ilçeye gelen vatandaşların ateşi ölçülürken, gelenlerin adresleri de ekipler tarafından alındı. Özellikle yazlıkçıların ilçeye geldiği belirtilirken, yasağın kalkmasıyla birlikte Bodrum'a, farklı illerden yaklaşık 6 bin aracın geldiği öğrenildi. Bodrum'un en işlek yerlerinden olan Cumhuriyet Caddesi'nde de hafta içi ve mesai saati olmasına rağmen trafik yoğunluğu gözlendi. İlçedeki araç trafiğinin yüzde 25 oranında arttığı bildirilirken, ilçeye girişlerin, hafta sonuna kadar artarak devam etmesi bekleniyor.

DHA


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