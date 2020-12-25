Türkiye Kısıtlama öncesi trafik durma noktasına geldi

Kısıtlama öncesi trafik durma noktasına geldi

Türkiye

Kısıtlama öncesi trafik durma noktasına geldi

Corona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu 56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00’da başlayacak. Kısıtlama başlamadan önce E-5 karayolu Cevizlibağ mevkiinde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik yoğunluğu yüzde 70’lere ulaşırken yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.

25 Aralık 2020, Cuma 18:43 Son Güncelleme:
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Corona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibariyle başlayacak. Pazartesi saat 05.00’te sona erecek kısıtlama öncesi İstanbul’da trafik yoğunluğu yaşandı. Saat 18.30 sıralarında trafik yoğunluğunun yüzde 70’lere ulaştığı görüldü. E-5 karayolu Cevizlibağ mevkiinde de yoğun trafik nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Oluşan yoğunluk havadan drone kamerası ile görüntülendi.

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İHA

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