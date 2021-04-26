Türkiye Kısıtlama saatinde gezerken dereye düştü, ekipler kurtardı

Kısıtlama saatinde gezerken dereye düştü, ekipler kurtardı

Türkiye

Kısıtlama saatinde gezerken dereye düştü, ekipler kurtardı

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan saatlerde dere kenarında yürüyen Sezai D. dengesini kaybederek dere yatağına düşerken imdadına itfaiye ve sağlık ekipleri koştu.

26 Nisan 2021, Pazartesi 08:47 Son Güncelleme:
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Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi'ne bağlı Değirmenönü Mahallesi Değirmenönü Caddesi kenarında bulunan Deliçay Deresi'nde meydana geldi. Kısıtlama saatlerinde 2 arkadaşıyla birlikte dere kenarında sohbet eden Sezai D., dengesini kaybederek yaklaşık 3 metrelik yükseklikten dere yatağına düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polisi gören Sezai D.'nin arkadaşları olay yerinden kaçtı. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sezai D. itfaiye ekipleri tarafından dere yatağından çıkarıldı. Yaralanan Sezai D., Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmaya başladı.

 Mehmet İNAN -DHA


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