Türkiye Kısıtlamada futbol maçı yapan 27 kişinin polisten kaçtığı anlar kamerada

Kısıtlamada futbol maçı yapan 27 kişinin polisten kaçtığı anlar kamerada

Türkiye

Kısıtlamada futbol maçı yapan 27 kişinin polisten kaçtığı anlar kamerada

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip futbol maçı yapan 27 kişinin polis otosunu görünce sokak aralarına kaçtığı anlar ise drone'la havadan görüntülendi.

07 Aralık 2020, Pazartesi 13:59 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde dün 27 kişi, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, boş arazide çift kale futbol maçı yaptı. Maske ve sosyal mesafe kurallarını da hiçe sayan kalabalık grubun maç yaptığı anlar ise kamerayla anbean görüntülendi.

Günün önemli manşetleri için tıkla



Koşarak sokak aralarına kaçtılar  

Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis otosunu gören kalabalık, sokak aralarına koşarak kaçmaya çalıştı.

Kısıtlamayı ihlal edenlerin yola koyduğu büyük taşlar nedeniyle polis araçları arazide ilerlemekte zorlandı.

Kaçma anları saniye saniye kamerada 

27 kişinin sokak aralarına kaçtığı anlar ise drone ile havadan saniye saniye görüntülendi.

Polis, grubun tekrar toplanmaması için arazide bir süre nöbet tuttu.

İlgili Haberler
Türkiye'nin yerli aşısı ve korunduğu özel oda ilk kez görüntülendiHafta sonu yeniden uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili Bakanlık'tan açıklamaNüfusu 23 ilden fazla olan Bursa İnegöl'de herkes ailesinden birini kaybetmeye başladı



Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Lüks sınıfta İsveç hakimiyeti
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Havanda su
Rauf Tamer
Banu Şen
12 yıl önceki o kareye nasıl döndük?
Banu Şen
Erkut Can
Çin aşısı geliyor ama...
Erkut Can
Murat Gülderen
Cep aksesuar pazarı coştu
Murat Gülderen
Murat Çelik
Kılıçdaroğlu'na 2 kritik soru
Murat Çelik
Oral Çalışlar
12 Mart anısı: Asker kişi
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Sen aşı yaptıracak mısın?
Büşra Özbelli
Şirin Sever
Mayo sorusu artık prim yapmıyor, geçmiş olsun!
Şirin Sever
Doğukan Tevfik Meriç
Terim zoru başardı, şimdi sıra kolayda
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Türkiye'nin yerli aşısı ve korunduğu özel oda ilk kez görüntülendi