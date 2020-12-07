Kısıtlamada futbol maçı yapan 27 kişinin polisten kaçtığı anlar kamerada
Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip futbol maçı yapan 27 kişinin polis otosunu görünce sokak aralarına kaçtığı anlar ise drone'la havadan görüntülendi.
07 Aralık 2020, Pazartesi 13:59 Son Güncelleme:
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Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde dün 27 kişi, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, boş arazide çift kale futbol maçı yaptı. Maske ve sosyal mesafe kurallarını da hiçe sayan kalabalık grubun maç yaptığı anlar ise kamerayla anbean görüntülendi.
Koşarak sokak aralarına kaçtılar
Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis otosunu gören kalabalık, sokak aralarına koşarak kaçmaya çalıştı.
Kısıtlamayı ihlal edenlerin yola koyduğu büyük taşlar nedeniyle polis araçları arazide ilerlemekte zorlandı.
Kaçma anları saniye saniye kamerada
27 kişinin sokak aralarına kaçtığı anlar ise drone ile havadan saniye saniye görüntülendi.
Polis, grubun tekrar toplanmaması için arazide bir süre nöbet tuttu.
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