Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan'ın ilk iki haftasında kısmi kapanma uygulanacağını duyurdu. Erdoğan, "İki haftalık dönemde hedeflediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecek. Aşı sırası gelenlerin bu imkânı derhal değerlendirmelerini istiyorum." dedi. Peki bayramda kısıtlamalar gelir mir? 14 gün vaka sayısında ne oranda azalmalar olabilir? İşte Prof. Dr. Vefik Arıca'nın alınan tedbirler ile ilgili Sabah'a dikkat çeken değerlendirmeleri…

"14 GÜNDEN SONRA BAŞLAYACAK"

Prof. Dr. Vefik Arıca:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada 15 gün kısmi kapanma, 15 günden sonra gelecek olan tabloya göre de tam kapanma ya da kısıtlamalar artırılabilir mesajını verdi. Aslında bu mesajda siz kurallara uyarsanız, aşınızı olursanız, tablodaki değişimlere göre 15 gün sonra rahatlama görebiliriz dedi ama bize göre en erken tablonun değişmesi için 14 gün geçmesi gerekiyor. Özellikle vefat sayılarının düşmesi ve vaka sayılarının azalması 14 günden sonra başlayacak. Bu nedenle kısıtlamaların bayrama kadar devam edeceğini düşünüyoruz. Bayrama kadar tablo en azından yarı yarıya düşer ise 1 ay içinde bizim için büyük bir başarı olacak. Ana hedef vaka sayısında 10 binin altına düşmek olacaktır. Hedef 0 ama ikili rakamlara inmek önemli olacaktır. Bunun için en az 14 günlük bir vaktimiz var" diyerek sözlerine devam etti.

"İLLER ARASI HAREKETLİLİK ENGELLENDİ"

Arıca: "İller arası hareketliliği önlemek önemliydi. İlk yerinde karar dönemi olduğu zaman mavi olan illerimiz vardı, kırmızı illerimiz azdı. Aslında o dönem iller arası hareketliliği engelleyebilseydik şu an o mavi illeri koruyacaktık, kırmızı iller de tedbirlerle mavi ile doğru gidecekti. Dün alınan karar yerinde bir karar oldu. İller arası hareketlilik engellendi. Önümüzdeki süreçte tabloya yansımalarını göreceğiz. Tabloya yansıması 2 haftadan önce minimal düzeyde olacaktır.

65 yaş üzeri ve 18 yaş altı tekrar bir kapanmaya gitti, geçtiğimiz sene uygulanan bir karardı. Çünkü özellikle 18 yaş altını aşılayamıyoruz. 65 yaş üzeri kişilerin de yüzde 76'sı aşılandı. Yüksek oranda aşıladığımız kişileri tekrar kapatarak en azından oluşabilecek enfeksiyona karşı engellemek önemli olacaktır" dedi.

"2 HAFTA SONRA DA KISMİ KAPANMA DEVAM EDEBİLİR"

Vefik Arıca: "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da açıkladığı gibi ülkemizde İngiltere mutasyonu şu an yüzde 80-85 oranından olduğunu açıkladı. Son çıkan bilimsel verilerde İngiltere mutasyonunun PCR negatifliğinin, karantina sürecinin 13,3 gün olduğunu varsayarsak, alınan tedbirler de 14 gün sonra yansıyacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere mutasyonunun etki süresi 14 gün olduğu için bu değerlendirmeleri 2 haftalık süreçlerle yapıyor. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu üyeleri tablonun yavaş yavaş değiştiğini görürse 2 hafta sonra da bayrama kadar kısmi kapanma devam edebilir. Bayramda da ciddi bir hareketlilik olacaktır. Bayram 3 günlük bir tatili kapsıyor. Özellikle iller arası hareketliliği engellemek için tahminim iyi giden bir tablo olursa, o tabloyu bozmamak adına bayram günlerinde de önlemler olacaktır.

Eğer bu 1 ay içerisinde iyi bir sonuç çıkarsa, 1 ay sonra açılmalar başlayacaktır. Bu bizim uyduğumuz tedbirlere göre değişecektir. Aşılanma oranını yüksek sayıda tutmak gerekiyor. Aşı sırası gelen gidip tereddütsüz aşısını olması gerekiyor" diye belirtti.

EN FAZLA AŞILAMA YAPAN ÜÇ TANE İLİMİZ

Prof. Dr. Vefik Arıca, "Toplumsal bağışıklığı sağlamak için yüzde 75-80 civarında aşılama gerekiyor. Türkiye'de ilk doz aşılama oranı yüzde 14'lerde. En fazla aşılama yapan üç tane ilimiz var: Çanakkale, Edirne ve Balıkesir. Bu şekilde devam ederlerse muhtemelen yüzde 75-80 oranında bağışıklamaya ilk gidebilecek iller arasında yer alacaklar. Toplumsal bağışıklama illerde 75-80 oranına geldiğinde değişik önlemler alınabilir. Mutasyonlu virüs sadece bir bölgeyi değil tüm dünyayı tutuyor. İngiltere mutasyonu, ülkemizde bir kişi ile başladı yüzde 80- 85 oranına kadar çıktı. Bu nedenle sadece il bazında değil de tüm dünyanın aşılama düzeyinin yüksek olması gerekiyor" dedi.

"YERLİ AŞIDA FAZ-2 ÇALIŞMALARI BİTTİ"

Prof Dr. Arıca: "Erciyes Üniversitesi'nde yerli koronavirüs aşının faz2 çalışmaları bitti. Çalışmalar 10 Şubat'ta başlamıştı. 9 Mart'ta aşıların ilk dozları vurulmuştu. Geçtiğimiz gün de 250 kişiye ikinci doz aşıları vuruldu. Şu an Faz-2 çalışması bitti, veriler toplanarak etkinlik düzeyi ölçülüyor. Yapılan açıklamaya göre, Çin aşısı Faz-2 bitip, Faz-3 çalışmasına başlarken acil kullanım onayıyla piyasaya sürüldü. Faz çalışmalarını yürütenlerin beklentisi de önümüzdeki günlerde Nisan ayı sonunda Faz-3 çalışmalarına başlanmasıyla beraber Çin aşısında olduğu gibi acil kullanım onayı alıp öncelikle tüm Türkiye'ye daha sonra da tüm dünyaya bu inaktif aşıyı yaymak olacaktır. Sağlık Bakanlığı tarafından onay verilip, izinler alınabilirse, Faz-2 çalışmasının sonuçlarında etkinliği yüksek gelirse tedarik sıkıntısı Türkiye'de giderilebilir" diye belirtti.

ÇOCUKLARA DA KORONAVİRÜS AŞISI

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Vefik Arıca: "18 yaş altı aşılanmıyor fakat bununla ilgili yurt dışında çalışmalar başladı. Biontech firması muhtemelen önümüzdeki aylarda onay alacak. Sonbahara girmeden, önümüzdeki birkaç ay sonra çocuklara da koronavirüs aşısı vurulmaya başlanacak" dedi.