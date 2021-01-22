Corona virüs kısıtlamalarında parklarda ve sahillerde termosla çay satanlar, ‘seyyar kafe’ görünümleriyle yeni bir iş kolu oluşturdu. Birden çok çay ve kahve seçeneği sunan satıcılar, aylık 4 bin lirayı bulan gelirleriyle dünyaca ünlü kahve zincirlerine rakip oldu. Beşiktaş sahilde satış yapan İnc "Günde 100 bardaktan fazla çay satıyorum" dedi.

Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim'e göre, salgın zamanında kuru çay tüketimimiz yüzde 50 oranında arttı. Yeni Şafak'tan Orhun Ünal'ın haberine göre son corona virüs kısıtlamalarında kafelere müşteri kabul edilmemesi ve kahvehanelerin kapanmasıyla bu iş, seyyar satıcılara kaldı. 4 ila 8 lira arasında değişen fiyatlarla çay satan bu kişiler, park, meydan ve sahil kesimlerini mesken tuttu. Termosla servis yapılan ‘seyyar kafe’lerde kahvenin de birden çok seçeneğini bulmanız mümkün.

El arabası tarzındaki tezgahta birkaç termosu birden taşıyorlar. Sokak satıcıları aynı zamanda, 10 liraya çay satan dünyaca ünlü kahve zincirlerine de rakip oldu.

"Az şekerli, üçü bir arada, ikisi dışarıda biri öteki tarafta, yoğun kahve aromalı, hazır latte kahve de dahası. Hangisini isterseniz hemen hazırlanıyor. Zincir marketlerden paket paket alınan farklı içerikteki hazır kahveler de çaya alternatif olarak satılıyor hem de 8 ila 10’ar liradan" ifadelerine yer verilen haberde, pandemide aylık kazançları 4 bin lirayı bulan seyyar çaycıların turistlerin de ilgi odağı olduğu ifade edildi:

Zira çay tutkumuzu gören yabancı misafirler, belki de ilk kez gördükleri bu manzarayı deneyimlemek istiyor. Anlayacağınız soğuk havanın etkisiyle bu ara sokak piyasasında para kazanmak çok ama çok sıcak. Bazı kafeler al-götür servisi ile hizmet verse de seyyar satıcılarla rekabet etmek için çay servislerini sokağa taşımış. Biz de en iyi bildiğimiz yerde, sokakta alıyoruz soluğu.

100 bardaktan fazla satıyorlar

Beşiktaş sahilde satış yapan İsmail İnce, "Büyük kahve dükkanlarından farkımız yok" diyerek, kısıtlama döneminde günde 100 bardaktan fazla sattıklarını söyledi. 4 liradan verilen karton bardaktaki çayın günlük getirisi 400 lirayı bulduğunu söyleyen İnce, şeker, çay, karton, karıştırıcı, peçete gibi maliyetler çıkınca elinde 350 lira gibi net bir kazanç kaldığını ifade ediyor.

Ancak bunun bir gündeki en yüksek gelir olduğunu da ekleyen İnce, çünkü bazı zamanlar ancak 50 bardaklık satış yaptıklarını belirtiyor.

Beşiktaş-Kabataş arasında çalışan Hayrettin A., döneme ve koşullara göre işlerinin değiştiğini söylüyor ve ekliyor:

Örneğin şu adamı şimdi su, haftaya ise haşlanmış mısır satarken görebilirsin. Nerede sıcak satış var biz oradayız. Mesela şimdi çay kahve ve atıştırmalık gidiyor. Oturacak yer sadece parklar, haliyle biz de oralara gidiyoruz.

Ayda 3 bin liradan fazla kazandığını aktaran Taksim’deki farklı bir satıcı da meydan tarafını mesken tutmuş, günlük satışın ortalama 50 bardak olduğunu söylüyor. Çayın yanında pet şişe su da satıyor.





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