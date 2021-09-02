Türkiye Kısıtlamalar geri gelecek mi? Koronavirüste yeni tedbirler alınacak mı? Bilim Kurulu toplantısı sonrası flaş açıklama
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Kısıtlamalar geri gelecek mi? Koronavirüste yeni tedbirler alınacak mı? Bilim Kurulu toplantısı sonrası flaş açıklama

Türkiye

Kısıtlamalar geri gelecek mi? Koronavirüste yeni tedbirler alınacak mı? Bilim Kurulu toplantısı sonrası flaş açıklama

Türkiye'nin merakla beklediği kritik Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantının ana gündemini koronavirüs tedbirleri ve aşısızlara kısıtlamaların gelip gelmeyeceği konusuydu. Bakan Koca, basın toplantısında flaş açıklamalarda bulundu.

02 Eylül 2021, Perşembe 21:14 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Koca, Kovid-19 rakamlarına ilişkin, "500 bine yakın aktif vakamızın yüzde 81'i tam aşılı olmayan kişilerden oluşmaktadır." dedi.

Bakan Koca, "Hastaneye yatan vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde 90'ı tam aşılı olmayan kişilerdir. Vefat edenlerin yüzde 90'ı ya aşı olmamış veya aşıları eksik kişilerdir." ifadelerini kullandı.

Dünyayı etkileyen salgın hastalık sağlık olarak en çok büyüklerimizi, iş gücü olarak orta yaşlılarımızı eğitim öğretim için ise çocuklarımızı etkiledi. Aşının devreye girmesi ile beraber önümüzü görebileceğimiz günlere eriştik. Size daha önceden tünelin ucundaki ışık görüldü demiştim. Bugün tünelin çıkışı görünüyor diyebilirim.

500 bine yakın aktif vakamızın yüzde 81'i tam aşılı olmayan kişilerden oluşmaktadır. Hastaneye yatan vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde 90'ı tam aşılı olmayan kişilerdir. Vefat edenlerin yüzde 90'ı ya aşı olmamış veya aşıları eksik kişilerdir. Aşı bizi koruyor. Belli bir süre aşı ile tam koruma sağlanabiliyor. En yüksek sesle size sesleniyorum. Aşınızı olun.

KISITLAMALAR GERİ GELECEK Mİ?

Gençlerimiz okullarına kavuşacak. Gayret ve azmimiz onlara yüz yüze eğitim vermek ve bunun sürekliliğini sağlamaktır. Gençlerimizin eğitiminin eksik kalması son derece üzücüdür. Endişesi olan velilerimiz olabilir. Hep birlikte çaba gösterirken, zil sesinden sonra alarm sesi diyenleri haksız çıkaralım. İnanıyorum ki çıkaracağız. Öğretmenlerimizin motivasyonu hepimizden büyük olacak. 

Bilim Kurulu okulların kapanmasını hiçbir şekilde gündemine almak istemiyor. Çünkü elimizde artık aşı var. Vatandaşlarımızın artık sorumluluklarını bilerek, tedbirlere uymalarını, aşılarını bir an önce yaptırmalarını son derece önemsiyoruz.

Vaka sayılarının yüksek olduğunu düşünüyoruz, vefat sayıları artıyor, varyantların devreye girmesiyle bulaşıcılık artıyor. Kısıtlamaları gündemimize almadık.

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