Türkiye Kısıtlamalar mı geliyor? Corona virüs Bilim Kurulu toplandı

Kısıtlamalar mı geliyor? Corona virüs Bilim Kurulu toplandı

Türkiye

Kısıtlamalar mı geliyor? Corona virüs Bilim Kurulu toplandı

Artan vakalar nedeniyle Corona virüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'da toplandı. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak.

16 Kasım 2020, Pazartesi 17:28 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Corona virüs vakalarının 3 bini geçtiği ülkemizde Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Corona virüs Bilim Kurulu saat 17.00'da video konferans yöntemiyle toplanacak." denildi. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacağı belirtiliyor.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Bilim Kurulu üyesi tedbir işareti vermişti 

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, artan vaka sayıları ve alınması beklenen tedbirlerle ilgili "Vaka sayılarında artışlar devam ediyor. Daha da artarsa elbette bazı kısıtlamalar ve bazı sınırlamalar gelecektir." dedi.Bu süreçle ilgili alınması gereken tedbirler konusunda tüm adımları, yapılması gereken tedbirleri hazırladıklarını ifade eden Özlü, "Tavsiyelerin zamanlaması, kapsaması, dozajı kamu yönetiminin elinde. Özellikle büyükşehirlerde hastanelerde vatandaşlar test için yoğun kuyruklar oluşturuyor. Yoğun bakım yataklarında ağır vakaların sayısı ciddi artıyor. Böyle giderse ciddi sorunlar yaşanabilir." şeklinde konuşmuştu.

Türkiye'deki son durum 

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Corona virüs Tablosu'nu paylaştı. 15 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 3223 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 89 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 507'ye, toplam hasta sayısı ise 414 bin 278'e yükseldi.

Günlük iyileşen hasta sayısı 2561 oldu

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 2561 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 353 bin 663'e yükseldi. Toplam test sayısı 16 milyon 156 bin 470, ağır hasta sayısı ise 3439'a yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4.2 oldu.

İlgili Haberler
Corona virüs testi pozitif çıkanlar ne yapmalı? İşte 11 öneriİstanbul'da 5 ilçe corona virüs alarmı veriyorMutasyona uğrayan corona virüsün en önemli belirtisi koku kaybı


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Gelecek yakınlaştı
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Trump dönemi sona ererken...
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Bir babayı bu açıklamayı yapmak zorunda bırakmayın
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Görüntü şehir merkezinden! Köpek sandı, ne olduğunu anlayınca kameraya sarıldı