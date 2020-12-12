Türkiye Kısıtlamalara uyuldu, Taksim Meydanı boş kaldı

Kısıtlamalara uyuldu, Taksim Meydanı boş kaldı

Türkiye

Kısıtlamalara uyuldu, Taksim Meydanı boş kaldı

Corona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında İstanbul'da Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı.

12 Aralık 2020, Cumartesi 10:40 Son Güncelleme:
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Corona virüs salgınının önlenmesi tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı başladı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı.

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Sabah saatlerinde Taksim Meydanı, kısıtlamadan muaf olan turistler ile işe gidenlere kaldı.

DHA


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