Kısıtlamalara uyuldu, Taksim Meydanı boş kaldı
Corona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında İstanbul'da Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı.
12 Aralık 2020, Cumartesi 10:40 Son Güncelleme:
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Corona virüs salgınının önlenmesi tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı başladı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı.
Sabah saatlerinde Taksim Meydanı, kısıtlamadan muaf olan turistler ile işe gidenlere kaldı.
DHA
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