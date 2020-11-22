Kısıtlamanın ardından Konyaaltı sahili tıklım tıklım

Corona virüsün bulaşıcılığını azaltmak amacıyla Türkiye genelinde hafta sonu 20.00-10.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü, bu sabah saat 10.00'da sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesinin hemen ardından turizm kenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, vatandaşların akınına uğradı. Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının ise 23 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar hem denizin hem de sahil bandında spor yapmanın keyfini sürdü.

Sahil bandındaki banklarda oturan ve çimlerde kahvaltı yapanların maske ve fiziki mesafe kuralına dikkat ettikleri görüldü. Tüm yurtta soğuk havanın etkisini gösterdiği bu günlerde Antalya'da yazdan kalma günlerin yaşanması kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Antalya'da kısıtlama öncesi sahilde yoğunluk

Antalya’da sokağa çıkma yasağına 5 saat kala Konyaaltı Sahili’nde yoğunluk arttı. Sahil kenarındaki kafeterya ve restoranların müşterilerine yasaklardan dolayı masada hizmet verememesinden de kaynaklanan yoğunluk dikkat çekti. Yerli ve yabancı turistler ile Antalyalılar rüzgarlı havaya rağmen denize girip, kumda piknik yaptı.

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