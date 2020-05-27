Kısıtlamanın kalktığı ilk gün soluğu AVM'de aldılar
Ramazan Bayramı'nda uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından kısıtlamanın bittiği ilk gün AVM'lerin önünde uzun kuyruklar oluştu.
27 Mayıs 2020, Çarşamba 12:17 Son Güncelleme:
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Corona virüsle mücadele kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 gün süren sokağa çıkma kısıtlamasının ardından birçok kişi Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezine gitti. Alışveriş merkezinin önünde oluşan uzun kuyruklar havadan fotoğraflandı.
Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezine gelen vatandaşlar üç sıra halinde uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyduğu, ancak bir kısmı maske takmadı.
Alışveriş merkezinin önünde oluşan kuyruk havadan fotoğraflandı.
DHA