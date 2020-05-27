Corona virüsle mücadele kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 gün süren sokağa çıkma kısıtlamasının ardından birçok kişi Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezine gitti. Alışveriş merkezinin önünde oluşan uzun kuyruklar havadan fotoğraflandı.

Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezine gelen vatandaşlar üç sıra halinde uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyduğu, ancak bir kısmı maske takmadı.

Alışveriş merkezinin önünde oluşan kuyruk havadan fotoğraflandı.

DHA









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