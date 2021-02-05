Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 21:00'de başlayacak. Kısıtlamaya saatler kala İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul'da akşam saat 21.00'de başlayacak kısıtlama öncesi yine trafik yoğunluğu var. Saat 16.15 itibariyle trafik yoğunluğunun yüzde 72 olduğu görüldü.

Bu akşam saat 21.00'de başlayacak kısıtlama pazartesi sabahı 05:00'e kadar sürecek.







