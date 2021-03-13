Türkiye Kısıtlamasız ikinci cumartesi gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu

Kısıtlamasız ikinci cumartesi gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu

Türkiye

Kısıtlamasız ikinci cumartesi gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu

İstanbul'da kısıtlamasız ikinci cumartesi gününde bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik polisleri Altunizade mevkiinde yoğunluğu azaltmak için çalışma yaptı.

13 Mart 2021, Cumartesi 10:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kısıtlamanın kaldırıldığı ikinci Cumartesi gününde İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu oluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa yakasına geçişte trafik yoğunluğu gözlendi. Trafik polisleri Altunizade mevkiinde yoğunluğu azaltmak için çalışma yaptı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyordu. Kabine toplantında alınan karara gereği Cumartesi günleri için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Kısıtlamanın kaldırıldığı ikinci Cumartesi, İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu gözlendi. O noktalardan biri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi oldu. Trafik polisleri köprü girişi Altunizade mevkiinde yoğunluğu azaltmak için çalışma yaptı.

DHA


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Covid-19’un devlete getirdiği yük korkunç
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Reklamsavar uygulamalar
Murat Gülderen
Murat Çelik
Yaz tatili mi kısalacak, okullar mı geç açılacak?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
‘Yüreği kaldırmayan’ların Hareket’i...
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Kadın futbolcular: 1, Önyargılar: 0
Şirin Sever
Banu Şen
Gün en yükses sesle 'Kadına şiddete hayır' diye haykırma günü
Banu Şen
Erkut Can
Bu serbestlik erken oldu galiba
Erkut Can
Rauf Tamer
Yazarımız yıllık izinde
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Koronavirüste erken teşhis, Gaziantep'te geliştirildi