Türkiye Kısıtlamayı ihlal eden adam bir kişinin ölümüne neden oldu

Kısıtlamayı ihlal eden adam bir kişinin ölümüne neden oldu

Türkiye

Kısıtlamayı ihlal eden adam bir kişinin ölümüne neden oldu

Adana’da sokağa çıkma kısıtlamasında motosikletiyle uygulama noktasından kaçan Kemal Erdi Şimşek, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Tuğal’a çarptı. Tuğal kaza yerinde hayatını kaybetti.

10 Ocak 2021, Pazar 13:09 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 10.30'da merkez Yüreğir ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan polis ekipleri 01 EZH 77 plakalı motosikleti durdurmak istedi. Polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü Kemal Erdi Şimşek, Hasan Şaş Bulvarı Karataş Caddesi'ne doğru kaçmaya başladı.

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Karataş ilçesi yönüne doğru hızla ilerleyen Şimşek, bu esnada yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Tuğal’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen Şimşek, kafasını kaldırıma çarparak ağır yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ahmet Tuğal'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Şimşek ise ambulansla hastaneye götürüldü. Şimşek'in kullandığı motosikletin 246 metre sürüklendiği görüldü.

Hayatını kaybeden Tuğal’ın yakınları ise kaza yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Tuğal'ın damadı olduğu öğrenilen bir kişi, kayınpederinin cansız bedeninin görünce baygınlık geçirerek yere yığıldı. Tuğal’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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