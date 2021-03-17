Türkiye 'Kıskançlık' yüzünden tartıştığı trans bireyi dövdü!

'Kıskançlık' yüzünden tartıştığı trans bireyi dövdü!

Türkiye

'Kıskançlık' yüzünden tartıştığı trans bireyi dövdü!

Antalya'nın Kumluca ilçesinde trans birey olduğu öne sürülen M.A., tartıştığı R.K. adlı erkek tarafından sokakta dövüldü. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen olay sonrası kaçan şüpheli gözaltına alındı.

17 Mart 2021, Çarşamba 14:23 Son Güncelleme:
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Olay, önceki gün öğleden sonra Kumluca ilçesinde meydana geldi. Trans birey olduğu öne sürülen M.A. ile R.K. adlı erkek arasında iddiaya göre kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.K., sokakta M.A.'yı dövdü, ardından da kaçarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis, kaçan R.K.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Polis, M.A.'nın olayla ilgili ifadesine başvurdu. R.K.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.



OLAY ANI KAMERADA

Bu arada olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde, R.K.'nin yerdeki M.A.'yı hırpaladığı ve bağırdığı, olayı gören çevredekilerin kendisine tepki göstermesi sonrası da olay yerinden kaçarak uzaklaştığı anlar yer aldı.

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