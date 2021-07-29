Kışla içinde yangın çıkaran şüpheliyle ilgili flaş detay!

Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı sınırları içindeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde yangın meydana geldi. Kışlanın güney sınırındaki tel örgülerin arkasından içeride yangını çıkarırken fark edilen Kemal Ünal Y., kaçmaya çalışırken çevredeki vatandaşlar tarafından suçüstü yakalandı. Şüpheli, çağrılan polis ekiplerine teslim edilerek gözaltına alındı. Kışla içindeki yangın ise komutanlığa ait itfaiye aracı ve Polatlı Belediyesi itfaiye ekibinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Kemal Ünal Y., emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde "Kimseden talimat almadım. Kendi iradem ile yaktım. Bir sebebi yok. Yakmamın ardından gelip vatandaşlar müdahale etti. Kimseden bir talimat almadım" dediği öğrenildi.

Kemal Ünal Y.’nin, geçen 16 Temmuz’da da aynı bölgede yangın çıkarmaya çalışırken gözaltına alındığı ve ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Kemal Ünal Y.’nin, 7 kez ’Cumhurbaşkanına hakaret’ suçunun yanında ’hırsızlık’, ’kasten yaralama’ gibi suçlardan da suç kaydının bulunduğu belirtildi. Şüphelinin cezai ehliyetinin olup olmadığının Adli Tıp Kurumu raporu ile belirleneceği bildirildi.

Burak TEKİN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)