Kışlık közlenmiş kırmızı biber turşusu tarifi

Kış hazırlıklarının devam ettiği şu günlerde közlenmiş biber turşusu nasıl yapılır, közlenmiş kırmızı biber turşusu tarifi internette en çok arananlar arasındaki yerini aldı. Kahvaltılarda ve 5 çayına tüketebleceğiniz közlenmiş kırmızı biber turşusu tarifini denemenizde fayda var. Lezzetli olduğu kadar bir o kadar da sağlıklı olan közlenmiş biber turşusu tarifinin tadına bayılacaksınız.

Malzemeler

1 kilo kırmızı kapya biber

1 çay bardak sıvı yağ

1 çay bardak elma sirkesi

2 tatlı kaşık şeker

1 tatlı kaşık tuz

3-5 diş sarımsak

Küçük tutam maydanoz

Malzemeleri çoğaltarak kışlık konserveler hazırlayabilirsiniz.

Çok nefis bir turşu oluyor. Sade veya yoğurt, mayonez karıştırarak meze salatası olarak çeşitler yapabilirsiniz.

Kapya biberi ile hazırlanan közlenmiş kırmızı biber turşusu tarifinin sağlık açısından da faydaları bulunmaktadır. közlenmiş kırmızı biber turşusu damar sağlığını iyileştirir ve damar tıkanıklığını önlemeye yardımcı olur.

Közlenmiş kırmızı biber turşusunun faydaları

1- Sinüsleri temizlemeye yardımcı olur.

2- Vücuttaki iltihapların giderilmesine yardımcı olmaktadır.

3- Sindirim sistemini düzenler, hazmı kolaylaştırır.

4- Bağışıklık sistemini güçlendirir.

5- Kalp krizini önlemeye yardımcıdır.

6- Prostat ve rahim kanserine yakalanma riskini azaltan kırmızı biber, aynı zamanda bağırsakların temizlenmesini de sağlayabilir.-



