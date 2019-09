Bir taraftan yaz sebzelerini değerlendirmek ve kış boyu kullanmak amacıyla en sağlıklı yöntemlerden biri olan kışlık menemen hazırlamaya ne dersiniz? Kışlık menemeni, kış boyu menemen olarak yapabileceğimiz gibi et, tavuk, köfte üzerlerine dökerek, çeşitli yemeklerde, zeytinyağlılarda kullanabileceğimiz gibi, domates çorbası da yapabilirsiniz. Her an elinizin altında yaz domateslerinin rengini ve lezzetini yakalamak adına çok pratik oluyor. Sadece şimdilik çok az uğraşacağız. Herkesin bir menemen yapma tarzı vardır. Ama hiç yapmamış ve nasıl yapılacağını bilmeyenler kışlık menemen nasıl yapılır sorusunun cevabını açıkladık.

Kışlık menemen nasıl yapılır?

1.ADIM: Domatesleri güzelce yıkadıktan sonra alt kısımlarına çarpı koyup üzerlerine kaynar su dökün. Bir süre bekleyince kabukları çok kolay soyuluyor.

2.ADIM: Tencerenin en altına biraz sıvıyağı gezdirin. Küp küp doğradığınız domatesleri tencereye koymaya başlayın. Doğrama işleminiz devam ederken tencerenin altını yakabilirsiniz.

3.ADIM: Bir süre pişirin ve suyu çok olursa üstten suyundan biraz toplayın ve o gün ki çorbanızı domates çorbası olarak pişirebilirsiniz.

4.ADIM: Suyu istediğiniz kıvama geldikten sonra domatesiniz miktarına göre biraz tuz ekleyin(2 -3 tatlı kaşığı 1 kasa için) ve 10 dak daha pişirin. Erken tuz atarsak domateslerden daha da çok su çıkacaktır.

5.ADIM: Kapaklarından emin olduğunuz kavanozlarınıza sıcak sıcak doldurun ve kavanozun etrafını peçeteyle sıyırıp temizleyin. Kapaklarını sıkıca kapatıp ters çevirin.

6.ADIM: Ertesi güne kadar bu şekilde durduktan sonra kavanozlarınızı düzeltip oda sıcaklığında bile bir rafınıza dizebilirsiniz.

7.ADIM: Kış boyu afiyetle sağlıkla kullanın. Arzu eden tabiki kabuklarıyla, robottan geçirerek kullanabilir.