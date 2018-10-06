Gözler pırlanta yüzüğü yutan adamda!

Marmaris’te İrlandalı turist Lan Camppel (54), kuyumcuya girip 40 bin dolarlık pırlanta tek taş yüzüğü çalmak için yutmuştu. Gözaltına alınan turist, yüzüğü dışkılama yoluyla çıkarması için hastaneye götürülmüştü. 48 saat beklendi ancak sonuç alınamadı. Mahkeme tıbbi müdahaleye ‘riskli’ diyerek izin vermedi. Ancak turist, yüzüğün kalın bağırsaktan operasyonla çıkarılmasını istedi. Yapılan müzakere sonucu bugün öğlene kadar bekleme kararı alındı.

Sindirimi hızlandırıcı ilaç verilen Camppel, hastane bahçesinde polis eşliğinde, sık sık koşturuldu. Camppel, koşarken “Komando gibiyim” dedi. Yorgun düşen Camppel, hastanede üç polis gözetiminde uyudu.