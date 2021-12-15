Dünya Kısmi kapanma 1 ay uzatıldı! Hollanda'dan flaş karar

Kısmi kapanma 1 ay uzatıldı! Hollanda'dan flaş karar

Dünya

Kısmi kapanma 1 ay uzatıldı! Hollanda'dan flaş karar

Hollanda'da koronavirüs salgınında artan vaka sayıları ve Omicron mutasyonu nedeniyle kısmi kapanma 1 ay uzatıldı.

15 Aralık 2021, Çarşamba 01:00 Son Güncelleme:
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Hollanda Başbakanı Mark Rutte yaptığı açıklamada, Covid-19 kısıtlamalarının okulların erken kapatılması da dahil olmak üzere Noel tatili boyunca uzatacağını duyurdu. Rutte, Kasım'da getirilen 3 haftalık kısmi kapanmanın da 1 ay daha uzatılarak 14 Ocak 2022'ye kadar devam edeceğini aktardı. Koronavirüsün Omicron mutasyonunun hızla yayılmasının "endişelenmek ve temkinli olmak için yeterli bir neden" olduğunu söyleyen Ruttet, okulların da 1 hafta erken tatile gireceğini kaydetti. Bu kapsamda ilkokullar, 17 Aralık'ta kapanacak.

Ülkede 28 Kasım'dan bu yana restoranların, barların, zorunlu ihtiyaç malzemesi satmayan mağazaların ve diğer halka açık yerlerin yerel saatle 17.00'den 05.00'e kadar kapatılması, spor etkinliklerinin seyircisiz yapılması ve mümkün olduğunca evden çalışma tavsiyesi gibi kısıtlamalar yürürlükte. 17.5 milyonluk ülkedeki günlük vaka sayıları, gece sokağa çıkma yasağının getirilmesinin ardından rekor seviyelerden aşağı geriledi.

AMSTERDAM (İHA)

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